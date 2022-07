The Cycle : Ingénieur disparu et Preuve de léthium, Une puissante découverte partie 3

Ingénieur disparu et Preuve de léthium

Durant les premières heures de jeu, les missions devous permettront de mieux prendre en main l'expérience, en vous demandant de récolter des ressources spéciales. Si la plupart de ces missions sont assez basiques, certaines semblent un peu plus compliquées à réaliser. Cela peut être le cas avecLa plus grande difficulté de cette mission réside dans le fait que les indications sont peu présentes en jeu pour valider le défi. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces, pour passer ensuite à l'étape suivante.Pour trouver les éléments demandés,(la deuxième carte). Vous trouverez ce que vous cherchez dans une grotte. Vous pouvez notamment y accéder par l'entrée de la grotte côté est,Vous pouvez retrouver l'emplacement et le chemin à suivre avec plus de précision dans la vidéo ci-dessous.Vous devrez ensuite récupérer le casque et tout faire pour repartir en vie, et valider la mission, pour ne pas devoir recommencer. Nous vous conseillons donc de faire preuve de prudence et de ne pas chercher les affrontements, à moins que vous soyez sûr de vos qualités et que recommencer la mission en cas de mort ne vous fasse pas peur.Si vous avez besoin d'aide pour progresser dans, n'hésitez pas à consulter nos différentes guides