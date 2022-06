The Cycle sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One/Series et Switch) ?

Arrivé finalement au début de ce mois de juin 2022, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store,, de son nom complet, a attiré la curiosité de nombreux joueurs, notamment avec son aspect PvPvE, de plus en plus populaire auprès de la communauté. Depuis son lancement, une partie de la communauté se demande siÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, YAGER, le studio de développement, a expliqué avoir« plus tard ». C'est en tout cas ce que nous pouvons lire sur le site officiel, dans la FAQ dédiée au jeu de tir.Néanmoins, il n'est nullement indiqué ce que signifie ce « plus tard » et, et encore moins quelles sont les plateformes concernées. Il se peut que le titre n'arrive que sur PlayStation ou Xbox et que l'une des plateformes soit écartée. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour que la Nintendo Switch ne soit pas concernée par ce portage, tout du moins pour le moment.Les développeurs devraient nous en dire un peu plus d'ici quelque temps, une fois que la version PC sera parfaitement stable. Quoi qu'il en soit, à moins quevoie son nombre de joueurs fondre considérablement,En attendant d'en savoir plus à propos de ce portage, qui devrait ravir une partie de la communauté, rappelons queeste disponible sur PC, en free-to-play, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.