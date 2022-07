The Cycle : Comment augmenter son inventaire ?

Comment augmenter l'inventaire et gagner de la place ?

Comme dans tout bon jeu de survie, il est important de bien gérer son inventaire dans, pour éviter qu'il ne soit saturé, et donc de ne pas pouvoir garder/ramasser certains objets, potentiellement intéressants. De fait, certains joueurs se demandent s'il est possible d'Il faut savoir que l'inventaire lorsque vous partez en mission, sur Fortuna III, ne peut pas être agrandi. Vous partirez toujours avec le même nombre de slots. Toutefois, vous pouvez, tout simplement en l'améliorant. Même si vous avez encore de l'espace, n'hésitez pas à anticiper et à faire les améliorations en amont, si vous avez les ressources demandées.Maisn'est pas forcément la seule chose à faire, étant donné que vous pouvez profiter de plusieurs petites astuces pour maximiser vos rangements et donc gagner en place, sans que la taille soit modifiée. Par exemple, faites souvent le tri dans les items que vous avez collectés, tout en vendant le superflu. Vous pouvez également placer des objets, tels que les certificats de faction et la monnaie ancienne dans vos poches sécurisées, dans le but de gagner quelques précieuses places.Enfin, la dernière petite astuce pourest d'acheter des armes de niveau supérieur, lesquelles pourront être équipées d'accessoires, et doncPour de plus amples informations sur le, vous pouvez visionner la vidéo explicative de Matavatar ci-dessous.