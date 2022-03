The Cycle : Le jeu de tir free-to-play sortira en avril sur PC

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les développeurs du studio YAGER (Spec Ops : The Line) reviennent en cette année 2022 avec un nouveau titre. Il s'agit de, de son nom complet,. Si le soft a déjà pu être approché par certains joueurs et joueuses grâce à différentes bêtas, le jeu PC dispose désormais d'une fenêtre de sortie :. Pour le moment, les développeurs n'ont pas donné de date de sortie précise.Dans The Cycle, chacun sera amené à explorer une planète abandonnée, Fortuna III. Durant l'aventure, les joueurs et les joueuses devront. Par la suite, ces derniers devront les extraire et les sécuriser, en se rendant dans une navette d'évacuation. Évidemment, rien ne sera très simple puisque. Dans l'idée, et pour faire simple,. Le soft embarque, de ce fait, une dimension multijoueur assez intéressante.Notez que la deuxième bêta fermée deaura lieu jusqu'au 19 avril. D'ailleurs, nous vous indiquons comment y participer dans un article dédié Par ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà ajouter The Cycle: Frontier à votre liste de souhait Steam, en vous rendant sur la page du jeu . Sur celle-ci, il est également possible de s'inscrire au Playtest du titre.