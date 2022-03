The Cycle : Comment participer à la deuxième bêta fermée ?

Comment participer à la bêta de The Cycle ?

Nouvelles activités en jeu.

Nouvelles variantes de monstres.

Nouveau design de la carte.

Diverses améliorations.

Le studio allemand YAGER, a qui nous devons, notamment, l'excellent Spec Ops: The Line,, un FPS tactique mêlant PvP et PvE. Dans ce dernier, les joueurs sont plongés sur Fortuna III, une planète abandonnée peuplée de créatures extraterrestres. Ils devront survivre, récolter diverses ressources et s'échapper. Simple dans les faits, mais rendu compliqué par la présence d'autres joueurs, en plus d'autres événements propres à la planète.Avant sa sortie finale,, sur Steam et l'Epic Games Store.Cette bête fermée de The Cycle n'est pas si restrictive que cela,. Pour votre demande, vous avez deux choix, selon la plateforme que vous préférez : Steam et l'Epic Games Store. Sur Steam, il vous suffit de cliquer sur « Demander l'accès » sur la page du jeu , alors que sur l'Epic Games Store, vous allez devoir vous inscrire sur le site officiel Une fois l'accès reçu,, qui ne s'annonce pas sans danger. Sachez que plusieurs choses ont été ajoutées pour cette deuxième bêta :À l'époque, la bêta avait réuni plus de 350 000 joueurs, signifiant donc que le jeu est particulièrement attendu. Cette deuxième bêta est d'ores et déjà disponible et se terminera le 4 avril 2022. Ensuite, les développeurs appliqueront probablement quelques améliorations ou modifications selon les retours. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée pour The Cycle, si ce n'est un vague « 2022 ».