The Cycle lance son premier événement, Cataclysm, avant la saison 2

Disponible depuis le début du mois de juin,, bien que les joueurs se soient un peu éloignés du jeu de tir au fil du temps. Mais pour tenter de les faire revenir avant le lancement de la saison 2, un événement majeur est organisé. Durant une semaine, dès maintenant et jusqu'au 28 septembre,, qui perturbera le monde.Pendant cette période, vous aurez en effet plus de chances de voir des tempêtes et des pluies de météores. Cependant, explorer les météores n'est pas une mauvaise idée,qui ne peuvent pas être fabriquées en temps normal.Une fois l'événement terminé, les niveaux et la réputation seront remis à zéro, et tous les objets détruits, pour préparer la saison 2. Naturellement, les cosmétiques acquis et les soldes d'Aurum seront conservés. Mais en parlant de la saison 2, qui arrive le 28 septembre,, laquelle apporte une mécanique endgame inédite. Nous en saurons plus à son sujet très vite. The Cycle reste, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam et l'Epic Games Store. Une sortie sur consoles n'est pas à écarter si le jeu continue de performer.