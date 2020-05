The Culling est de retour, avec un modèle économique original

Le battle royale The Culling fait son grand retour ce 14 mai, dans une version « pay-to-play », qui pourrait s’avérer intéressante pour Xaviant.

3 jetons → 0,99 euros.

10 jetons → 2,99 euros.

20 jetons → 4,99 euros.

Décidément, l'histoire de, et de, studio en charge de son développement, n'aura pas été des plus habituelle, étant donné les nombreuses péripéties qu'a connues le battle royale depuis son lancement.Après un succès lors de sa sortie en accès anticipé, sa sortie finale et son portage sur Xbox One en octobre 2017 n'ont malheureusement pas eu l'effet escompté par Xaviant, PUBG était sorti quelques mois plutôt, alors que Fortnite commençait peu à peu à séduire les joueurs). Face à ce revers, les développeurs n'ont pas eu d'autres choix que de. Cependant, jamais abattu, et après un énième échec avec The Culling 2 , Xaviant revient de plus belle avec la nouvelle sortie de The Culling sur Xbox One, dans un modèle « pay-to-play ».Uniquement disponible sur Xbox One pour le moment (à partir du 14 mai), les joueurs pourront (re)découvrir l'expérience originale que proposée. Celles et ceux y ayant déjà joué n'auront pas à débourser les 4,99 euros pour se le procurer,, à moins d'être un (très) bon joueur.En effet, acheter The Culling ne vous permet d'avoir qu'un seul jeton, servant à lancer une partie. Si la partie est gagnée, le jeton est conservé, en revanche, si la victoire n'est pas au rendez-vous,. Néanmoins,Il est également possible d'acheter un passe illimité, permettant de jouer un nombre de parties indéfinies, de sept jours (1,99 euro) ou 30 jours (5,99).Un système économique quelque peu original, qui pourrait fonctionner,. Nous allons très vite savoir si les joueurs sont séduits par ce renouveau de, ou si ce dernier tombera, encore, dans l'oublie au bout de quelques semaines...