The Crew va bientôt renaître de ses cendres grâce à ce passionné

Titre au cœur de l'une des affaires les plus marquantes du jeu vidéo, The Crew semblait destiné à rester au garage. Mais cette nouvelle devrait ravir les pilotes du monde entier, d'autant que l'attente sera de courte durée pour en profiter.
En l'espace d'un an, The Crew
a connu de nombreux rebondissements qui ont profondément choqué sa communauté. D'abord retiré de la vente, le jeu de courses d'Ubisoft a connu une fermeture de ses serveurs
, mais aussi une suppression massive de l'ensemble des bibliothèques
. Ce dernier détail a d'ailleurs poussé certains joueurs à entamer des poursuites judiciaires contre l'éditeur et développeur.
En effet, de nombreux joueurs de The Crew espéraient pouvoir continuer à profiter du jeu malgré sa fin tragique. Mais ce souhait est en passe de devenir réalité.
The Crew est mort, vive The Crew Unlimited
Suite aux événements de 2024, un groupe de joueurs dirigé par un certain whammy4 a eu l'idée de relancer The Crew en créant un « émulateur de serveur personnalisé ».
Le projet, baptisé The Crew Unlimited, a nécessité de longs mois de travail mais il est presque terminé.
Sur le site officiel du serveur, un message précise que tout est prêt pour lancer le serveur dans sa version 1.0
. D'ailleurs, les équipes ont partagé un message pour donner quelques précisions supplémentaires, notamment sa date de lancement.
Il ne reste plus qu'à tester et valider le logiciel en profondeur, puis à préparer la sortie. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts au projet, et il porte enfin ses fruits. Nous sommes aussi enthousiastes que vous. Merci à tous pour votre patience, votre compréhension et votre soutien.
Un émulateur du célèbre jeu de courses jouable juste avant le début de l'automne
C'est à partir du 15 septembre 2025
que les pilotes de tous horizons pourront donc profiter du serveur de The Crew Unlimited. Cependant, les créateurs ont indiqué que ce dernier ne sera disponible en téléchargement que sur le site web de TCU
, mais pas sur celui de The Crew lui-même. Le serveur ne fonctionnera qu'avec la version PC du jeu pour le moment, et il est recommandé de posséder le jeu d'origine
pour en profiter.
Cependant, les créateurs envisagent une prise en charge des versions sur console et ils précisent que les mods seront également autorisés, avec quelques restrictions pour les courses en ligne. Mais si ce lancement va ravir les joueurs, beaucoup redoutent la réaction d'Ubisoft face au projet. Il ne reste plus qu'à surveiller le lancement du serveur pour voir si l'éditeur va rapidement le condamner ou laisser les pilotes en profiter.
commentaire (0)