La décente aux enfers continue pour Ubisoft, qui est maintenant poursuivi en justice par des joueurs

Affaire The Crew : Ubisoft réagit à l'engouement autour de la pétition Stop Killing Games

Alors que la campagne pour la pétition Stop Killing Games touche à sa fin, Ubisoft réagit à cette polémique. Pourtant, cette campagne de grande ampleur n'aurait pas vu le jour sans les événements liés à la fin tragique de The Crew.