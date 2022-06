The Callisto Protocol présente son gameplay, qui sonne très Dead Space

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un long silence, The Callisto Protocol est de retour sur le devant de la scène, en ayant annoncé sa date de sortie récemment. À l'occasion du Summer Game Fest, nous avons pu découvrir, afin de faire connaissance avec cette nouvelle licence qui, pour rappel, ne se situe plus dans l'univers de PUBG, mais aussi une réelle séquence de gameplay, capturée sur la nouvelle génération de console.Comme nous pouvons le voir,, à qui nous devons la licence Dead Space. Nous pouvons voir plusieurs créatures se faire tuer, mais aussi le protagoniste, qui devra se méfier de plus d'un danger pour ne pas mourir. Les séquences de combat s'annoncent intenses, alors que l'ambiance semble être oppressante pour un résultat très sanglant.Pour rappel,nous plonge sur la planète Callisto, la lune morte de Jupiter, en 2320, dans la peau de Jacob Lee, un détenu de la prison Black Iron qui doit lutter pour sa vie lorsqu'une mystérieuse épidémie sème le chaos sur la lune. Gardiens de prison et détenus se transforment alors en créatures terrifiantes, appelées, en anglais, les Biophage. Il faudra alors les combattre et découvrir la vérité (et survivre). Rendez-vous le 2 décembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.