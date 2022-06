The Callisto Protocol partage sa date de sortie

Enfin une date de sortie pour The Callisto Protocol

Très attendu depuis sa seule et unique apparition en 2020,nous avait promis de nouvelles informations très rapidement. Cela s'est fait par le biais du State of Play s'étant déroulé dans la nuit du 2 au 3 juin, avec une nouvelle bande-annonce. Dans celle-ci, nous retrouvons la patte de Glen Schofield, à qui nous devons la licence Dead Space. Les affrontements contre d'horribles créatures semblent le point clé du jeu.Mais ce qu'il faut surtout retenir de ce nouveau trailer,. Pour rappel, le titre, 100 % solo, est qualifié de survival horror, de science-fiction. Nous nous retrouverons plongés sur la planète Callisto, la lune morte de Jupiter, en 2320, dans la peau de Jacob Lee, un détenu de la prison Black Iron qui doit lutter pour sa vie lorsqu'une mystérieuse épidémie sème le chaos sur la lune. Gardiens de prison et détenus se transforment alors en créatures terrifiantes, appelées, en anglais, les Biophage. Il faudra alors les combattre et découvrir la vérité.Le studio explique que l'objectif est de retranscrire une certaine oppression avec une ambiance malsaine, pour que le joueur se sente impuissant. Espérons que le rendu sera aussi bon que le présage la bande-annonce.Pour rappel, The Callisto Protocol avait, lors de son annonce, prévu de posséder des liens avec l'univers de PUBG, mais les développeurs ont, récemment, expliqué qu'il s'agissait désormais d'une histoire à part entière, ne se situant plus dans l'univers du battle royale . De nouvelles informations seront partagées d'ici là.