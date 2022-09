The Callisto Protocol montre un nouveau trailer et nous en apprend plus sur l'histoire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



The Callisto Protocol nous plongera dans la peau d'un pilote de vaisseau, Jacob, atterrissant sur l'une des lunes de Jupiter : Callisto. Plus précisément,, situé à la surface du satellite.Le héros semble avoir des troubles de la mémoire, comme le montrent les flashbacks et visions intempestifs du début du trailer. Ces derniers pourraient potentiellement être liés à la prison puisque nous le voyonspieds et mains retenus dans une machine.Toutefois, une fois sur place, le lieu semble désert.ainsi que des lettres de sang indiquant « Tirez sur les tentacules ». Une formulation qui n'est pas sans rappeler le père spirituel du jeu : Dead Space, où une la formule « Coupez les membres » figurait sur les murs, avec le même procédé.La bande-annonce laisse clairement comprendre que le problème va bien au-delà de la seule prison, et concerne toute la lune, où une ancienne colonie minière a été laissée à l'abandon par le passé. À la vue d', nous pourrions croire à une épidémie accidentelle.Selon l'autre personnage du trailer, joué par l'actrice Karen Fukuhara (The Boys), il n'en est rien. Les contaminations suivraient un schéma bien précis. La mission du duo dépasse désormais leur simple survie,The Callisto Protocol est le premier jeu de Striking Distance Studios, dirigé par l'un des principaux créateurs de Dead Space, Glen Schofield.