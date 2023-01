The Callisto Protocol : Le New Game+ est disponible

The Callisto Protocol s'offre le New Game+

A new update is available for all platforms, which includes New Game+. Based on your feedback, we also fixed the Maximum Security Achievement/Trophy bug and posted a full list of all the fixes and changes we've made since launch here: https://t.co/pabAnvc7uJ pic.twitter.com/SWFFcihOkH — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) January 20, 2023

Très souvent, les développeurs ajoutent la fonctionnalité très appréciée des joueurs, soit le New Game+, quelques semaines, voire mois, après la sortie de leur jeu. Pour prendre l'exemple d'un titre récent, c'est notamment le cas de, qui doit accueillir le mode New Game+ au printemps de cette année. Ou encore de The Callisto Protocol En effet, le titre de Striking Distance Studios et de KRAFTON, The Callisto Protocol, vient tout juste d'accueillir une. Il s'agit du patch 3.01, disponible depuis le 19 janvier dernier sur toutes les plateformes de jeu concernées.Ainsi, les joueurs et les joueuses, qui ont déjà terminé The Callisto Protocol, peuvent dès à présent relancer une partie en NG+, s'ils le désirent. Ce faisant, ces derniers, tout en redémarrant l'aventure à zéro.Si vous désirez en savoir plus quant à la mise à jour du 19 janvier 2023 de The Callisto Protocol, sachez que le patch notes complet est sur la page Reddit du jeu Pour rappel, The Callisto Protocol est disponible depuis le 2 décembre 2022 et est à retrouver sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur Xbox One et Xbox Series.