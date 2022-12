The Callisto Protocol est-il dans le Game Pass ?

[...] Vous jouez qu'une seule fois [à The Callisto Protocol]. Je pense que ces services sont pensés pour des jeux multijoueur en monde ouvert et répétitifs. Je pense que les jeux [de ce type] survivent bien sur le service [...]



[...] En tant qu'indépendant, il est vraiment difficile de faire fonctionner un jeu linéaire à la troisième personne sur ces services. Je ne dis pas "jamais" ; c'est difficile financièrement de faire que cela fonctionne [...]

Développé par Striking Distance Studios et édité par KRAFTON, Inc,est un jeu catégorisé comme « survival horror ». Le soft nous invite à découvrir et explorer la prison Black Iron, située sur la lune morte de Jupiter, soit Callisto. Or, cet endroit est habité par de nombreuses créatures effrayantes.Les joueurs et les joueuses désirant parcourir le titre se demandent siLa réponse est, malheureusement, négative.le catalogue du service. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si le jeu arrivera, dans un futur plus ou moins proche, dans le Game Pass.Dans une interview datant de septembre 2022 et accordée aux journalistes du site True Achievements , Mark James, le « CTO » de Striking Distance Studios, a donné plusieurs raisons quant à l'Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Bien que le studio de développement ne soit pas totalement fermé à cette idée, il y a peu de chances que le soft arrive sur le service de Microsoft. Néanmoins, nous vous tiendrons informés si cela est amené à changer.Pour rappel,est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.