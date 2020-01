The Bridge est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store

Comme tous les jeudis, un nouveau jeu est gratuit pour une durée limitée sur l'Epic Games Store. Cette fois-ci, place à The Bridge, jusqu'au 30 janvier.

The Bridge est un jeu de logique et puzzle qui force le joueur à réévaluer ses idées préconçues sur la physique et la perspective. C'est la rencontre d'Isaac Newton et de M. C. Escher. Jouez avec la gravité pour transformer le sol en plafond tout en vous aventurant à travers d'impossibles architectures.

Le studio a annoncé qu' il ne perdrait pas ses bonnes habitudes et que les jeux gratuits allaient perdurer pour cette année 2020. Ainsi,, la boutique en ligne d'Epic Games propose, un jeu de réflexion indépendant. Développé et édité par le studio, The Bridge vous propose, lesquelles vous donneront, de temps à autre, du fil à retordre.Disponible depuis le mois de février 2013,e demandera aux joueurs de défier les lois de la gravité afin de trouver la solution. Vous traversez différents univers, ayant leur propre code et avec des architectures diverses et variées.À noter qu'une fois l'histoire principale terminée,, comprenant quelques variantes avec une difficulté accrue, mais aussi une fin alternative.est donc disponible gratuitement sur l', et ce jusqu'au 30 janvier prochain, à 16h59. Si vous souhaitez récupérer votre copie,