Horace est gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 23 janvier

Epic Games a annoncé ne pas changer ses habitudes, et continuera de proposer un jeu gratuit par semaine en 2020. Jusqu'au 23 janvier, place à Horace, un jeu d'action-aventure indépendant.

L'histoire incroyable d'un petit robot à la poursuite d'une grande aventure ! Créé par deux personnes seulement, Horace vous offre plus de 15 heures de jeu de plates-formes passionnant et repousse les limites du genre grâce à un récit dramatique et des références à la culture populaire loufoques. Nostalgie garantie !

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Horace.

est un jeu indépendant combinant beaucoup de genres. S'il tend vers l'action-aventure, il s'agit avant tout d'un jeu de plateforme, dans lequel nous incarnons un petit robot qui découvrira un univers parsemé de clins d'œil de la pop culture, et fera diverses rencontres.a été créé par des passionnés, pour des passionnés, et a reçu de nombreuses critiques positives de la part de la presse et des joueurs lors de son lancement,Disponible depuis le 18 juillet 2019, il est uniquement disponible sur PC, via Steam et l' Epic Games Store . C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de celui-ci qu'il est possible de le récupérer gratuitement jusqu'au 23 janvier, après il faudra débourser la somme de 14,99 euros.