TFT fête ses 7 ans en juin 2026, les détails de l'événement anniversaire

Découvrez ce que vous réserve Riot Games pour célébrer les 7 ans de TFT en juin 2026.

TFT va célébrer ses 7 ans en juin 2026, et pour marquer le coup, Riot Games prévoit plusieurs surprises, dont le retour de Fiesta de Pengu. Tous les anciens sets de l'auto-battler seront de la partie, et vous pourrez aussi récupérer de nouveaux cosmétiques en lien avec l'événement anniversaire de TFT.

Fiesta de Pengu revient pour fêter les 7 ans de TFT

À l'occasion des 7 ans de TFT, Fiesta de Pengu sera de retour du patch 17.5 au patch 17.6. Vous jouerez dans le monde du set actuel, Space Gods, et Pengu vous offrira des types issus des ensembles précédents. Riot Games a partagé les détails concernant les types qui seront présents :

Set 1

Fantôme

Bronze : Début du combat : Les PV d'un ennemi aléatoire sont réduits.

Prismatique : Deux ennemis ont 100 PV.

Glacial

Bronze : Vous gagnez un Maillet glacial. Les attaques des champions équipés d'un maillet ont une chance d'étourdir leur cible et infligent des dégâts magiques bonus.

Prismatique : Vous gagnez un autre Maillet glacial et vous infligez des dégâts magiques bonus.

Set 2 : Avènement des éléments

Montagne

Bronze : Vous gagnez 2 hexagones de la Montagne sur la première rangée. Début du combat : les unités sur un hexagone de la Montagne gagnent un bouclier et des PV bonus permanents.

Prismatique : La première rangée est intégralement couverte d'hexagones de la Montagne. Vous gagnez davantage de bouclier et de PV bonus.

Cristal (nouveau)

Bronze : Vos unités tanks ne peuvent subir qu'un certain nombre maximal de points de dégâts infligés par une seule attaque ou une seule compétence au cours des premières secondes du combat.

Prismatique : Vos unités tanks subissent 1 point de dégât maximum pendant les premières secondes du combat.

Set 3 : Galaxies

Pilote de mecha

Bronze : Utilisez le sélecteur de pilote pour choisir un pilote. Début du combat : le pilote monte à bord d'un mecha. Le mecha porte les objets du pilote et gagne un pourcentage des dégâts d'attaque et des PV max du pilote. Lorsque le mecha est détruit, le pilote est éjecté.

Prismatique : Le pilote et les deux unités les plus proches sautent dans le mecha, le transformant en super mecha.

Rebelle

Bronze : Au début du combat, votre équipe gagne un bouclier et de l'amplification des dégâts pour chaque allié adjacent.

Prismatique : Vous gagnez davantage de bouclier et d'amplification des dégâts.

Set 4 : Destinées

Sylvestre

Bronze : Toutes les quelques secondes, vos unités grandissent, ce qui leur octroie des stats bonus. Cet effet est cumulable jusqu'à 5 fois.

Prismatique : Vous gagnez encore plus de stats.

Set 5 : Jugement

Assemblée

Bronze : Au début du combat, l'unité la plus proche du centre de votre équipe devient le chef de l'Assemblée. Elle gagne alors de la puissance bonus. Chaque fois qu'une unité alliée lance une compétence, le chef de l'Assemblée gagne du mana.

Prismatique : Le chef de l'Assemblée gagne encore plus de puissance et de mana.

Régénérateur (Nouveau)

Bronze : Votre équipe récupère un pourcentage de ses PV max toutes les quelques secondes. Si vos unités ont déjà tous leurs PV, elles récupèrent du mana.

Prismatique : Vous gagnez un pourcentage plus élevé PV max et plus de mana. Vos unités gagneront toujours les deux stats.

Set 6 : Gadgets en folie

Yordle

Bronze : Après chaque combat contre un joueur, vous gagnez un sac de butin Yordle.

Prismatique : Après chaque combat contre un joueur, si vous avez 5 champions à 3 étoiles ou plus, votre sac de butin

Prismatique : Après chaque combat contre un joueur, si vous avez 5 champions à 3 étoiles ou plus, votre sac de butin Yordle contiendra un Seigneur Yordle.

Set 7 : L'ère des dragons

Luminécaille

Bronze : Vous gagnez un Bâton de l'aurimancien. À la phase 3-1, vous gagnez la Hache de Draven.

Prismatique : Vous gagnez une Couronne des champions.

Set 8 : L'Attaque des monstres !

Hacker (Nouveau) : Votre équipe gagne de l'omnivampirisme et invoque un H4ckerr!m. Les ennemis traversés sont piratés, perdant une partie de leur armure et de leur résistance magique.

Bronze : Votre équipe gagne de l'omnivampirisme.

Prismatique : Vous gagnez davantage d'omnivampirisme ET vous voyez votre prochain adversaire. Vous gagnez un hexagone troyen qui envoie son unité sur la ligne arrière ennemie au début du combat. Le troyen gagne encore plus d'omnivampirisme, et ses éliminations ont une chance de vous faire gagner des PO.

Mascotte

Bronze : Vos unités récupèrent un pourcentage de leurs PV max toutes les 2 sec. Quand un champion meurt, il se retire sur le bord du plateau pour encourager votre équipe. Les soins de votre équipe augmentent pour chaque champion qui encourage l'équipe.

Prismatique : Les soins sont augmentés.

Set 9 : Runeterra reforgée

Bilgewater

Bronze : Les attaques et les compétences de votre équipe marquent les ennemis. La marque stocke un pourcentage des dégâts infligés à l'ennemi. Après 1,5 sec, les ennemis marqués sont frappés par un boulet de canon qui inflige des dégâts physiques équivalents aux dégâts stockés plus une valeur fixe.

Prismatique : Les boulets de canon infligent davantage de dégâts. Tous les 20 boulets de canon, vous générez à la place un coffre au trésor qui vous donne des PO !

Impératrice (Nouveau)

Bronze : Vous gagnez une Couronne lavande. Après les 3 premières secondes de combat, un corail du Néant apparaît près de la cible actuelle du porteur. Le porteur se téléporte à l'emplacement du corail et le consomme, gagnant des PV max, des dégâts d'attaque et de la puissance, et infligeant des dégâts magiques aux ennemis situés dans un rayon de 2 hexagones.

Prismatique : Réaliser des éliminations vous permet de faire apparaître des coraux du Néant. Le premier corail augmente les PV et confère des dégâts d'attaque/de la puissance, tandis que les coraux suivants permettent au porteur de récupérer des PV et lui octroie des dégâts d'attaque/de la puissance supplémentaire.

Set 10 : Mega Remix

Maestro (Nouveau)

Bronze : Vous gagnez une Baguette de maestro. Le porteur bénéficie d'une vitesse d'attaque fixe, et toute vitesse d'attaque bonus est convertie en dégâts d'attaque. Toutes les 2 attaques, le Maestro fait apparaître un fusil de Grand final sur un emplacement vide de votre banc, (cet effet est cumulable jusqu'à 4 fois). Après en avoir invoqué 4 fusils de Grand final, chaque fusil tire à la même fréquence que le Maestro et inflige des dégâts physiques. Tous les 4e tirs sont harmoniques et infligent un pourcentage des dégâts totaux que le Maestro et ses fusils ont infligés depuis le dernier tir harmonique.

Prismatique : Les dégâts des tirs harmoniques sont augmentés. Le Maestro peut invoquer plus de 4 fusils. Début du combat : Vous invoquez 1 fusil sur un emplacement vide de votre banc.

Pentakill (Nouveau)

Bronze : Votre équipe gagne de la durabilité et de l'amplification des dégâts. À chaque champion éliminé, un de vos champions se lâche et augmente ce bonus d'amplification des dégâts. À la cinquième élimination, toute votre équipe se lâche et gagne de la vitesse d'attaque.

Prismatique : Vous gagnez encore plus d'amplification des dégâts et de vitesse d'attaque.

Set 11 : Légendes des encres

Mythificateur

Bronze : Les unités invoquent une héroïne du nom de Kayle et la font évoluer. Quand vous atteignez le niveau 5, Kayle passe à 2 étoiles. Vous pouvez choisir un effet de support.

Prismatique : Kayle évolue de nouveau aux niveaux 6, 8 et 10 :

Niveau 6 : Choisissez un effet de combat.

Niveau 8 : Kayle passe à 3 étoiles. Choisissez un effet de combat.

Niveau 10 : Kayle passe à 4 étoiles.

Prédestiné (Nouveau)

Bronze : Faites glisser un champion sur un autre pour former une paire et déverrouiller un bonus de Prédestiné en fonction du rôle des champions. Le duo obtient le bonus de Prédestiné et gagne des PV max supplémentaires.

Prismatique : TOUTES les unités reçoivent le bonus de Prédestiné. Le duo gagne des PV max supplémentaires ainsi qu'un bonus de Prédestiné encore plus important.

Bonus de Prédestiné :

Assassins : Gagnent un bouclier au début du combat.

Lanceurs de compétences : Dégâts d'attaque et puissance.

Combattants : Omnivampirisme.

Tireurs : Vitesse d'attaque.

Spécialistes : Gagnent un pourcentage des dégâts en dégâts bruts.

Tanks : Armure et résistance magique.

Vos unités ne peuvent bénéficier que d'un seul bonus de Prédestiné spécifique.

Set 12 : Micmac magique

Pyromancien

Bronze : Votre équipe gagne de la vitesse d'attaque. À chaque élimination, votre équipe crée une cendre infernale que vous ramassez à la manche suivante. Toutes les quelques cendres que vous ramassez, votre équipe gagne de la vitesse d'attaque supplémentaire.

Prismatique : Vous gagnez des cendres supplémentaires. Vos unités exécutent désormais les ennemis.

Miélomancien (Nouveau)

Bronze : Vos unités gagnent des abeilles qui infligent régulièrement des dégâts magiques à leur cible. Les dégâts des abeilles dépendent des dégâts infligés et subis par le porteur, auxquels s'ajoute un montant fixe par abeille. Lorsqu'un champion meurt, il laisse des abeilles qui suivent les alliés à proximité jusqu'à la fin du combat.

Prismatique : BZZZZZ ! Vous gagnez encore plus d'abeilles ! Vos abeilles sont plus puissantes ! BZZZ !

Set 13 : Into the Arcane

Conquérant

Bronze : Les éliminations réalisées par votre équipe leur rapportent des points de Conquête. Après avoir accumulé suffisamment de Conquête, ouvrez des coffres pleins de butin ! Votre équipe gagne des dégâts d'attaque et de la puissance, augmentés pour chaque trésor de guerre ouvert.

Prismatique : Vous gagnez davantage de points de Conquête.

Flambeur

Bronze : Vous gagnez un bras Jinxifié de Sevika. Début du combat : une modification aléatoire de Jinx est sélectionnée. Régulièrement, une autre modification est lancée.

Prismatique : Une modification aléatoire de Jinx est lancée plus fréquemment. Vous avez maintenant une chance de toucher un jackpot Jinxifié !

Modifications :

Roquette : vous lancez des roquettes sur des ennemis aléatoires.

Bouclier : vous gagnez un bouclier pendant 8 sec.

PO : vous gagnez des PO.

Set 14 : Cyber City

Nitro (Nouveau)

Bronze : R-080T est invoqué ! À chaque manche, vos champions octroient du chrome à R-080T, en fonction de leur niveau d'étoiles. Chaque chrome octroie des PV et de la puissance supplémentaire.

Prismatique : R-080T est amélioré et devient T-43X ! Après avoir obtenu suffisamment de chrome, vous améliorez le T-43X pour qu'il puisse tirer un laser géant.

Seigneur suprême (Nouveau) :

Le sélecteur de Seigneur suprême est utilisé pour choisir un Seigneur suprême. Le Seigneur suprême attaque une unité se trouvant sur l'hexagone derrière lui, lui infligeant des dégâts bruts. Le Seigneur suprême gagne autant de PV que de dégâts infligés par l'attaque, et obtient un pourcentage des dégâts d'attaque et de la puissance de cette unité.

Bronze : 30% des dégâts bruts en PV max, 25% des dégâts d'attaque / puissance.

Prismatique : 30% des dégâts bruts en PV max, 25% des dégâts d'attaque / puissance. Le Seigneur suprême attaque deux unités. Les attaques et compétences du Seigneur suprême infligent scission, scission magique, hémorragie aux ennemis et les affaiblit pendant 3 sec. Ces effets ne sont pas cumulables.

Set 15 : K.O. Coliseum

L'Équipage (Nouveau)

Bronze : Vous pouvez avoir 2 membres de l'équipage. Ces membres invoquent le Nocturnus pour vous aider pendant le combat ! Ce navire tire une roquette qui inflige des dégâts magiques chaque fois que votre équipe inflige suffisamment de dégâts. Les champions à 2 PO ou plus deviennent des membres de l'équipage après avoir atteint 3 étoiles. Vous gagnez des bonus supplémentaires pour chaque membre de l'équipage.

Prismatique : Vous pouvez avoir 4 membres de l'équipage.

1 membre de l'équipage : quand vous augmentez le niveau d'étoiles d'un champion que vous avez placé sur votre plateau lors du dernier combat, vous gagnez des relances gratuites.

2 membres de l'équipage : chaque roquette inflige des dégâts magiques bonus.

3 membres de l'équipage : vous gagnez une relance gratuite par manche.

4 membres de l'équipage : les roquettes sont tirées plus fréquemment. Vous gagnez de l'XP bonus à chaque manche.

Set 16 : Lore & Legends

Demacia (Nouveau)

Bronze : À chaque fois que votre équipe perd 25% de ses PV max, vos unités se rallient, réduisant le coût en mana de leurs compétences. Vos unités gagnent de l'armure et de la résistance magique.

Prismatique : Vous gagnez de l'armure et de la résistance magique bonus. Vous déverrouillez Galio. Lorsque les Demaciens se rallient, le coût en mana de votre équipe est réduit pour chaque objet équipé sur votre Galio le plus puissant. Vous infligez également aux ennemis un Châtiment équivalent à un pourcentage de leurs PV max.

Ixtal (Nouveau)

Bronze : Terminez des quêtes pour gagner des fragments solaires et dépensez-les contre du butin.

Prismatique : Vous récupérez des PV de Tacticien au début d'un combat contre un joueur. Vous recevez des fragments solaires bonus à la fin du combat, et vous pouvez désormais déverrouiller Brock après en avoir récupéré suffisamment.

Même si c'est notre anniversaire, nous avons de nombreux cadeaux pour vous !

Cosmétiques des 7 ans de TFT

En jouant à Fiesta de Pengu, vous recevrez des fragments d'étoile, des jetons de trésor, des cristaux TFT, le carapateur anniversaire et l'emote Joyeux crabiversaire. En plus de cela, de nouveaux cosmétiques feront leur entrée :

Vex Café Chouchous Chibi

Arène et portail anniversaire

Carapateurs comme petite légende

Pengu anniversaire









Cerise sur le gâteau, Lore & Legends sera disponible via le Trésor de Crocc à compter du patch 17.7. Préparez-vous donc à célébrer comme il se doit les 7 ans de TFT, en vous remémorant les ensembles qui ont marqué l'histoire du titre de Riot Games.