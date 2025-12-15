TFT : Comment se positionner face à Diana ?

Diana sème la terreur dans la Convergence sur le patch 16.1 de TFT, mais il existe des solutions pour placer son carry face à l'assassin. Retrouvez des explications relatifs aux positionnements anti-Diana dans cet article.
Malgré un léger nerf avec le B-patch 16.1
de TFT
, la composition Shurima avec Diana AD
continue de briller. Le tournoi du Paris Open de décembre a mis en lumière la puissance de Néant et du Baron Nashor, ainsi que des Bilgewater en ce début d'ensemble, mais contrairement aux lobbys des joueurs amateurs, les professionnels ont su éradiquer la menace émanant de l'assassin Targon. En effet, il existe des positionnements anti-Diana
, que nous vous expliquons ici.
Comment bien se placer face à Diana ?
En règle générale, les joueurs de TFT placent leur Diana sur la première rangée du plateau, en A3 ou en A5, ce qui lui permet d'atteindre l'unité dans le coin en bas.
Cela est particulièrement problématique si votre carry principal se situe à cet emplacement, et pour éviter qu'il ne se fasse tuer en quelques secondes, il vous suffit dans ce cas de le décaler sur la rangée du dessus,
comme indiqué sur le plan suivant.
Avec ce positionnement anti-Diana, Sona subira les foudres de Diana, et non pas votre Lux, ce qui vous fera gagner un temps précieux pour éliminer les champions adverses. Pour contrer cela, les joueurs de Diana pourraient commencer le combat en la mettant en plein centre de la première rangée.
La solution sera de placer un tank à l'extrémité de la première rangée avec votre carry principal derrière lui
en D7, et le reste de votre équipe à l'opposé :
Si une Diana est dans votre rotation, soyez donc attentif à son placement et agissez en conséquence pour pouvoir remporter la manche. Il est alors indispensable de scout
vos adversaires pour y parvenir, et éviter une mort rapide à votre carry principal. En appliquant ces conseils, vous devriez réussir à neutraliser Diana
, à moins bien sûr que votre board
ne soit tout simplement trop faible.
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