TFT : MàJ 16.1-B, les détails du correctif

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 décembre 2025 à 23h52
Retrouvez les détails du correctif 16.1-B de TFT, déployé le mardi 9 décembre 2025, dans cet article.
TFT : MàJ 16.1-B, les détails du correctif
À l'approche du tournoi Paris Open de TFT, Riot Games a déployé le premier correctif du set 16, Lore & Legends. Le but est de corriger certains problèmes, tout en apportant des équilibrages nécessaires, par exemple un nerf de Bilgewater et des actualisations gratuites octroyées par les 6 Yordle. Des optimisations sont également concernées par des ajustements, et pour en savoir plus, nous vous invitons à prendre connaissance du B-patch 16.1 de TFT ci-dessous.

Patch notes 16.1-B de TFT

Traits

Bilgewater
  • Pièce porte-bonheur : Serpents d'argent bonus par élimination 3 ⇒ 1
  • Coût des objets :  60/100 ⇒ 60/80
  • Serpents d'argent par manche : 18/30/55 ⇒ 15/35/65
Ionia 
  • Dégâts magiques de la voie de la Transcendence : 20/25/30/60% ⇒ 22/28/33/70%
  • Vie de la voie de l'Esprit : 15/20/30/65% ⇒ 20/25/35/75%
Îles obscures
  • Les Îles Obscures ne lâchent plus d'âmes lors d'un renfort en Double Up.
Yordle 
  • Nombre d'actualisations gratuites à 6 : 2 > 1

Unités

  • Blitzcrank, bouclier : 350/425/525 AP ⇒ 400/480/600 AP
  • Lulu compétence principale : 265/400/600 AP ⇒ 285/425/635 AP
  • Lulu compétence secondaire : 110/165/250 AP ⇒ 120/180/270 AP
  • Rumble, bouclier : 325/400/500 AP ⇒ 350/430/550 AP
  • Rek'sai, vitesse d'attaque : 0.8 ⇒ 0.85
  • Teemo dégâts primaires : 125/185/285 AP ⇒ 130/200/300 AP
  • Teemo dégâts du DoT : 30/45/70 AP ⇒ 35/55/85
  • Tryndamere, vitesse d'attaque : 0.7 ⇒ 0.75
  • Yasuo, dégâts de la compétence : 72/108/165 AD ⇒ 76/115/175 AD
  • Darius, soin : 160/190/220 AP ⇒ 180/220/280 AP
  • Jinx, dégâts du passif : 38/57/100 AD ⇒ 42/63/110 AD
  • Malzahar, vitesse d'attaque : 0.75 ⇒ 0.8
  • Diana, vitesse d'attaque : 0.9 ⇒ 0.80
  • Diana, AD: 50 ⇒ 45
  • Kai'sa, AD de la forme de base : AD: 55 ⇒ 60
  • Kai'sa AD de la forme de mana : 20/70 ⇒ 20/60
  • Kai'sa AP de la forme de mana : 20/40 ⇒ 10/30
  • Nidalee Tank multiplicateur de dégâts : 50% ⇒ 60%
  • Nidalee Combattant multiplicateur de dégâts : 25% ⇒ 30%
  • Aurelion Sol, dégâts de la compétence : 325/575 AP ⇒ 350/615 AP
  • Fiddlesticks, durée de l'étourdissement : 1.75s ⇒ 1.25s
  • Kindred Base AD : 78 ⇒ 73
  • Ryze, vitesse d'attaque : 0.85 ⇒ 0.9
  • Senna/Lucian Mana : 0/60 ⇒ 0/70
  • Sylas, compétence de Lux : 325/540 AP ⇒ 300/475 AP
  • Sylas, compétence de Garen : 700/1050 AP ⇒ 670/1000 AP
  • Zaahen AD : 80/120 AD ⇒ 90/135 AD
  • Zaahen dégâts secondaires : 25% of base ⇒ 40% of base
  • Zaahen incantations avant exécution : 25 ⇒ 22

Optimisations

  • Barrage d'artillerie (Rumble) : 24/36/54 ⇒ 27/40/60/80
  • Héraut de la ruine, gains de santé permanents d'Atakhan : 30 ⇒ 40
  • Appel du chaos, AD bonus du Golem en mêlée et à distance : 30% ⇒ 20%
  • Chefs cuisiniers, gains de santé permanents: 40 ⇒ 50
  • Demacia à tout jamais, gains de santé par ralliement : 7 ⇒ 4
  • Dragons gardiens, résistance de Jarvan IV : 220% ⇒ 185%
  • Expérience à tout prix, PO : 12 ⇒ 4
  • Gredin, PO : 3 ⇒ 1
  • Protection infinie, PO : 8 ⇒ 4
  • Gants porte-bonheur+, délai de réception du second : 2 ⇒ 4 tours
  • Duplication, actualisations : 7 ⇒ 5
  • Bataille de nourriture, dégâts des projectiles : 30 ⇒ 25
  • Fin de partie n'accorde plus d'expérience à la fin des manches de PvE. L'infobulle sera mise à jour au patch 16.2. N'accorde plus non plus 2 points d'expérience immédiatement.
  • Chapardage, PO requis : 25 ⇒ 35
  • Revanche de Silco (Zaun), pourcentage des dégâts causés selon les PV : 45% ⇒ 40%
  • Crescendo aléatoire s'arrête désormais après avoir octroyé une unité légendaire (au lieu de 2).
  • Armure couverte d'épines, amplification des dégâts en phase 4 : 125% ⇒ 100%
  • Armure couverte d'épines, amplification des dégâts en phase 5 : 210% ⇒ 170%
  • Sauter une classe, actualisations au niveau 10 : 8 ⇒ 5
  • Sauter une classe ne pourra plus être proposé avec la rencontre d'ouverture Seraphine (3 optimisations prismatiques). 

Objets

  • Casque adaptatif sur personnage non tank ou combattant AD/AP: 15 ⇒ 10
  • Casque adaptatif de la lumière sur personnage non tank ou combattant AD/AP : 30 ⇒ 20

Corrections de bugs

  • Ryze bénéficie désormais correctement des traits des régions actives pendant la manche en cours. 
  • Zaahen termine désormais correctement ses incantations contre les ennemis non ciblables.
  • Jinx ne devrait plus être bloquée après avoir changé d'arme.
  • Nidalee n'est plus non ciblable pendant le renfort en Double Up. 
  • Zilean n'échoue plus ses incantations après la montée en niveau d'un joueur.
  • Les optimisations d'axiome appliqueront correctement leurs améliorations dans les situations dans lesquelles le board devient invalide.
  • L'axiome de bois applique correctement les points de vie permanents quand un combat se termine. 
  • Armure couverte d'épines a été corrigé pour s'adapter correctement en phase 3. 
  • Résolution d'un problème à cause duquel les Gants porte-bonheur accordaient de manière permanente des statistiques aux champions. 
  • Les projectiles de Bataille de nourriture ne peuvent plus tuer les unités protégées par la compétence de Kindred.
  • Expédition d'Ixtal peut désormais apparaître en sélection d'optimisation.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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