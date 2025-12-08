TFT : MàJ 16.1-B, les détails du correctif

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
Patch notes 16.1-B de TFT
TraitsBilgewater
Ionia
- Pièce porte-bonheur : Serpents d'argent bonus par élimination 3 ⇒ 1
- Coût des objets : 60/100 ⇒ 60/80
- Serpents d'argent par manche : 18/30/55 ⇒ 15/35/65
Îles obscures
- Dégâts magiques de la voie de la Transcendence : 20/25/30/60% ⇒ 22/28/33/70%
- Vie de la voie de l'Esprit : 15/20/30/65% ⇒ 20/25/35/75%
Yordle
- Les Îles Obscures ne lâchent plus d'âmes lors d'un renfort en Double Up.
- Nombre d'actualisations gratuites à 6 : 2 > 1
Unités
- Blitzcrank, bouclier : 350/425/525 AP ⇒ 400/480/600 AP
- Lulu compétence principale : 265/400/600 AP ⇒ 285/425/635 AP
- Lulu compétence secondaire : 110/165/250 AP ⇒ 120/180/270 AP
- Rumble, bouclier : 325/400/500 AP ⇒ 350/430/550 AP
- Rek'sai, vitesse d'attaque : 0.8 ⇒ 0.85
- Teemo dégâts primaires : 125/185/285 AP ⇒ 130/200/300 AP
- Teemo dégâts du DoT : 30/45/70 AP ⇒ 35/55/85
- Tryndamere, vitesse d'attaque : 0.7 ⇒ 0.75
- Yasuo, dégâts de la compétence : 72/108/165 AD ⇒ 76/115/175 AD
- Darius, soin : 160/190/220 AP ⇒ 180/220/280 AP
- Jinx, dégâts du passif : 38/57/100 AD ⇒ 42/63/110 AD
- Malzahar, vitesse d'attaque : 0.75 ⇒ 0.8
- Diana, vitesse d'attaque : 0.9 ⇒ 0.80
- Diana, AD: 50 ⇒ 45
- Kai'sa, AD de la forme de base : AD: 55 ⇒ 60
- Kai'sa AD de la forme de mana : 20/70 ⇒ 20/60
- Kai'sa AP de la forme de mana : 20/40 ⇒ 10/30
- Nidalee Tank multiplicateur de dégâts : 50% ⇒ 60%
- Nidalee Combattant multiplicateur de dégâts : 25% ⇒ 30%
- Aurelion Sol, dégâts de la compétence : 325/575 AP ⇒ 350/615 AP
- Fiddlesticks, durée de l'étourdissement : 1.75s ⇒ 1.25s
- Kindred Base AD : 78 ⇒ 73
- Ryze, vitesse d'attaque : 0.85 ⇒ 0.9
- Senna/Lucian Mana : 0/60 ⇒ 0/70
- Sylas, compétence de Lux : 325/540 AP ⇒ 300/475 AP
- Sylas, compétence de Garen : 700/1050 AP ⇒ 670/1000 AP
- Zaahen AD : 80/120 AD ⇒ 90/135 AD
- Zaahen dégâts secondaires : 25% of base ⇒ 40% of base
- Zaahen incantations avant exécution : 25 ⇒ 22
Optimisations
- Barrage d'artillerie (Rumble) : 24/36/54 ⇒ 27/40/60/80
- Héraut de la ruine, gains de santé permanents d'Atakhan : 30 ⇒ 40
- Appel du chaos, AD bonus du Golem en mêlée et à distance : 30% ⇒ 20%
- Chefs cuisiniers, gains de santé permanents: 40 ⇒ 50
- Demacia à tout jamais, gains de santé par ralliement : 7 ⇒ 4
- Dragons gardiens, résistance de Jarvan IV : 220% ⇒ 185%
- Expérience à tout prix, PO : 12 ⇒ 4
- Gredin, PO : 3 ⇒ 1
- Protection infinie, PO : 8 ⇒ 4
- Gants porte-bonheur+, délai de réception du second : 2 ⇒ 4 tours
- Duplication, actualisations : 7 ⇒ 5
- Bataille de nourriture, dégâts des projectiles : 30 ⇒ 25
- Fin de partie n'accorde plus d'expérience à la fin des manches de PvE. L'infobulle sera mise à jour au patch 16.2. N'accorde plus non plus 2 points d'expérience immédiatement.
- Chapardage, PO requis : 25 ⇒ 35
- Revanche de Silco (Zaun), pourcentage des dégâts causés selon les PV : 45% ⇒ 40%
- Crescendo aléatoire s'arrête désormais après avoir octroyé une unité légendaire (au lieu de 2).
- Armure couverte d'épines, amplification des dégâts en phase 4 : 125% ⇒ 100%
- Armure couverte d'épines, amplification des dégâts en phase 5 : 210% ⇒ 170%
- Sauter une classe, actualisations au niveau 10 : 8 ⇒ 5
- Sauter une classe ne pourra plus être proposé avec la rencontre d'ouverture Seraphine (3 optimisations prismatiques).
Objets
- Casque adaptatif sur personnage non tank ou combattant AD/AP: 15 ⇒ 10
- Casque adaptatif de la lumière sur personnage non tank ou combattant AD/AP : 30 ⇒ 20
Corrections de bugs
- Ryze bénéficie désormais correctement des traits des régions actives pendant la manche en cours.
- Zaahen termine désormais correctement ses incantations contre les ennemis non ciblables.
- Jinx ne devrait plus être bloquée après avoir changé d'arme.
- Nidalee n'est plus non ciblable pendant le renfort en Double Up.
- Zilean n'échoue plus ses incantations après la montée en niveau d'un joueur.
- Les optimisations d'axiome appliqueront correctement leurs améliorations dans les situations dans lesquelles le board devient invalide.
- L'axiome de bois applique correctement les points de vie permanents quand un combat se termine.
- Armure couverte d'épines a été corrigé pour s'adapter correctement en phase 3.
- Résolution d'un problème à cause duquel les Gants porte-bonheur accordaient de manière permanente des statistiques aux champions.
- Les projectiles de Bataille de nourriture ne peuvent plus tuer les unités protégées par la compétence de Kindred.
- Expédition d'Ixtal peut désormais apparaître en sélection d'optimisation.
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