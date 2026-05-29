TFT : Comment jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ? (Set 17)
le 29 mai 2026 à 11h44
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Challenger (Conduit) du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition MF reroll avec Challenger sur TFT ?
La composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 3 dont une MF sur laquelle vous activez le trait Challenger. Cette équipe comporte plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, à condition bien sûr de savoir gérer sa tempo et ses finances.
Pour jouer la composition MF reroll avec Challenger, vous pourriez démarrer avec Briar, Rek'Sai, Bel'Veth et Miss Fortune, puis ajouter Urgot et Ornn au niveau 6. Votre objectif principal sera de vous rendre au niveau 7 pour slow roll les champions de palier à 3, à savoir MF, Ornn, Urgot, Maokai et Rhaast. Ces deux derniers ne doivent toutefois pas être votre priorité, à moins que Ornn ne soit contesté. Dans ce cas, faites de Maokai votre tank principal.
Si vous parvenez aux niveaux 8 et 9, vous pourriez inclure Kindred et Morgana, voire le Méga-Mecha. Notez qu'il est également possible de reroll Diana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Miss Fortune
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
- Dernier souffle
Urgot
- Mercure
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Main de la justice
- Gage de Sterak
Ornn
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ?
Jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger incarne une bonne sortie si les dieux Varus ou Ekko se présentent à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme « Légion des trois ». Recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys incarne aussi un paramètre à considérer.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Légion des trois
- Tiercé
- Esprit d'équipe
- Câlin collectif
- Ticket prismatique
- Objets de Pandore
- Super sac de butin
- Besace héroïque
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.
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