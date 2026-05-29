TFT : Comment jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ? (Set 17)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 mai 2026 à 11h44
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Challenger sur le set 17 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ? (Set 17)

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Challenger (Conduit) du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition MF reroll avec Challenger sur TFT ?

La composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 3 dont une MF sur laquelle vous activez le trait Challenger. Cette équipe comporte plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, à condition bien sûr de savoir gérer sa tempo et ses finances.

compo-mf-challenger

Pour jouer la composition MF reroll avec Challenger, vous pourriez démarrer avec Briar, Rek'Sai, Bel'Veth et Miss Fortune, puis ajouter Urgot et Ornn au niveau 6. Votre objectif principal sera de vous rendre au niveau 7 pour slow roll les champions de palier à 3, à savoir MF, Ornn, Urgot, Maokai et Rhaast. Ces deux derniers ne doivent toutefois pas être votre priorité, à moins que Ornn ne soit contesté. Dans ce cas, faites de Maokai votre tank principal.

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Si vous parvenez aux niveaux 8 et 9, vous pourriez inclure Kindred et Morgana, voire le Méga-Mecha. Notez qu'il est également possible de reroll Diana.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Miss Fortune

  • Lame funeste
  • Lame d'infini
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Tueur de géants
  • Fléau vengeur
  • Pistolame Hextech
  • Dernier souffle

Urgot

  • Mercure
  • Lame funeste
  • Tueur de géants
  • Lame d'infini
  • Main de la justice
  • Gage de Sterak

Ornn

  • Cape solaire
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure de Warmog
  • Cœur intrépide
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ?

Jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger incarne une bonne sortie si les dieux Varus ou Ekko se présentent à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme « Légion des trois ». Recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys incarne aussi un paramètre à considérer.

compo-mf-challenger-tft-set17  
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 

Chargement du sondage...

0 votant
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Légion des trois
  • Tiercé
  • Esprit d'équipe
  • Câlin collectif
  • Ticket prismatique
  • Objets de Pandore
  • Super sac de butin
  • Besace héroïque 
  • Trésors enfouis

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 02 septembre 2026

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour
Teamfight Tactics 01 septembre 2026

TFT : D-Patch du 1er septembre 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails des changements et corrections mis en place avec le D-patch 18.1 du set 18 de TFT, déployé le 1er septembre 2026.
TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)
Teamfight Tactics 30 août 2026

TFT : La composition Ahri avec Incantateur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ahri avec Incantateur sur le set 18 de TFT.

commentaire (0)