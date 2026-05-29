TFT : Comment jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Challenger sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Challenger (Conduit) du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition MF reroll avec Challenger sur TFT ?

La composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 3 dont une MF sur laquelle vous activez le trait Challenger. Cette équipe comporte plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, à condition bien sûr de savoir gérer sa tempo et ses finances.





Pour jouer la composition MF reroll avec Challenger, vous pourriez démarrer avec Briar, Rek'Sai, Bel'Veth et Miss Fortune, puis ajouter Urgot et Ornn au niveau 6. Votre objectif principal sera de vous rendre au niveau 7 pour slow roll les champions de palier à 3, à savoir MF, Ornn, Urgot, Maokai et Rhaast. Ces deux derniers ne doivent toutefois pas être votre priorité, à moins que Ornn ne soit contesté. Dans ce cas, faites de Maokai votre tank principal.



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Quels équipements accorder aux carrys ?

Si vous parvenez aux niveaux 8 et 9, vous pourriez inclure Kindred et Morgana, voire le Méga-Mecha. Notez qu'il est également possible de reroll Diana.

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Miss Fortune

Lame funeste

Lame d'infini

Lame enragée de Guinsoo

Tueur de géants

Fléau vengeur

Pistolame Hextech

Dernier souffle

Urgot

Mercure

Lame funeste

Tueur de géants

Lame d'infini

Main de la justice

Gage de Sterak

Ornn

Cape solaire

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Griffe de dragon

Armure roncière

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger ?

Jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger incarne une bonne sortie si les dieux Varus ou Ekko se présentent à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme « Légion des trois ». Recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys incarne aussi un paramètre à considérer.





Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Miss Fortune reroll avec Challenger sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Miss Fortune reroll avec Challenger du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Légion des trois

Tiercé

Esprit d'équipe

Câlin collectif

Ticket prismatique

Objets de Pandore

Super sac de butin

Besace héroïque

Trésors enfouis

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.