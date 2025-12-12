TFT : Comment jouer la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus sur TFT ?
La composition Ashe et Tryndamere avec Noxus du set 16 de TFT
nécessite de reroll ces deux unités, et existe en plusieurs versions. Celle de base, axée sur Freljord
, mais aussi une version avec Bilgewater
, que nous vous présenterons plus bas.
Pour jouer la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus,
vous devriez démarrer tout de suite avec Ashe, Anivia et Sejuani, ainsi qu'un Défenseur, en l'occurrence Neeko. Il vous faudra avoir débloqué Tryndamere au niveau 6 au plus tard, et inclure Briar pour Bourreau. C'est à ce moment que vous devrez slow roll Ashe, Neeko et Tryndamere 3 étoiles, tout en ajoutant Viego pour Assaillant.
Une fois vos carrys en poche, faites route vers les niveaux supérieurs pour inclure Noxus, avec Swain, et Draven à la place de Viego. Kindred se joindra à votre équipe au niveau 8, et si vous parvenez au 9, vous pourrez inclure un légendaire puissant, tel que Fiddlesticks, ou encore Lucian & Senna. → Si Neeko est trop contestée, par exemple à cause d'un joueur d'Ixtal reroll, vous pourriez vous orienter sur la version Bilgewater, présentée ci-dessous.
Même si un de vos adversaires joue cette synergie, il est possible de récupérer Nautilus 3 étoiles grâce au marché noir, surtout en restant en 3 Bilgewater. Gangplank 3 étoiles est optionnel.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ashe
Tryndamere
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
Neeko
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Mercure
- Emblème d'Assaillant
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus ?
Jouer Ashe et Tryndamere avec Noxus
peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Ashe, ou des composants nécessaires à son équipement et à celui de Tryndamere, en l'occurrence, des arcs et des BF. De plus, une optimisation axée sur ce trait ou le reroll incarne aussi un signal encourageant.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ashe et Tryndamere avec Noxus
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Secteur commercial
- Objets de Pandore
- Pluie d'argent
- Besace héroïque
- Reliques de la lumière
- Petits mais costauds
- Trésors enfouis
- Esprit d'équipe
- Arcs à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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