Test du prompteur Elgato : la révolution silencieuse des créateurs de contenu ?

Dans un marché où la vidéo devient reine, Elgato frappe fort avec un prompteur pensé pour les streamers et créateurs de contenu. Accessible, innovant, et étonnamment bien conçu pour son prix, ce petit accessoire pourrait bien transformer notre façon de parler face caméra. On vous explique pourquoi.

Elgato, filiale de Corsair, est une marque bien installée dans l'univers du streaming et de la création de contenu digital. Connue pour ses produits comme le Stream Deck, les Facecams, les micros Wave, les panneaux lumineux ou encore les fonds verts, la marque s'est fait une solide réputation en offrant un rapport qualité/prix très compétitif allié à des fonctionnalités pensées pour les créateurs.

Avec ce prompteur, Elgato souhaite démocratiser un outil jusqu'ici réservé aux studios TV ou aux streamers professionnels avec de gros moyens. L'objectif ? Permettre à tous de gagner en fluidité, en naturel et en efficacité face caméra, tout en conservant le regard dirigé vers son audience.

Pensé d'abord pour les streamers, notamment pour lire le chat tout en gardant le contact visuel, il se révèle tout aussi utile pour les créateurs sur YouTube, TikTok, LinkedIn, ou même pour des vidéos de formation. Avec ce produit, Elgato vise une nouvelle fois à rendre la création de contenu plus fluide et plus pro, sans complexifier le setup.

Unboxing : un packaging simple mais complet

À l'ouverture, le prompteur Elgato se présente dans une boîte cartonnée sobre, bien organisée. À l'intérieur, tout est soigneusement protégé : des compartiments en carton et des sachets matelassés assurent un transport sans risque.

Le contenu est généreux :

Le prompteur avec son miroir et son écran intégrés

Un câble USB-C vers USB-A

Un ensemble de rings adaptateurs pour différentes lentilles (webcams, appareils photo, reflex…)

Un support ajustable pour aligner la caméra à la bonne hauteur

Une chiffonnette pour nettoyer la vitre

Un guide d'utilisation clair

Mention spéciale à l'adaptabilité du système : le prompteur est directement compatible avec les Facecams d'Elgato, mais on peut facilement le modifier pour y fixer un reflex ou une autre webcam. Tout est pensé pour une compatibilité maximale.



A noter, j'utilise dans le cadre de ce test un mini-trépied qui n'est pas livré avec le prompteur, mais très pratique lors d'installation sur un petit bureau et temporairement. En statique, des pieds au dessus de l'écran ou en déporté pourront sans problème être ajouté, ce sont des pas de vis standards.





Caractéristiques techniques et options

À première vue, l'écran du prompteur paraît petit. Mais une fois en fonctionnement, on se rend compte qu'il est parfaitement dimensionné : lisible, précis, et surtout peu encombrant. Un vrai atout pour les setups avec peu d'espace.

Le prompteur se branche via USB et est reconnu comme un écran secondaire. Grâce au logiciel Elgato, on débloque tout son potentiel : contrôle de la luminosité, du contraste, gestion de l'affichage, bascule entre différents modes… Il est à la fois un prompteur script classique et un écran de retour.













Un logiciel efficace et complet

L'installation du logiciel Elgato ne prend que quelques secondes. Une fois connecté, on peut :

Allumer ou éteindre le prompteur à distance

Régler luminosité et contraste pour éviter les voiles lumineux

Ajouter des mires de cadrage, masques, et repères visuels

Utiliser un mode script hautement personnalisable (vitesse, police, couleurs, taille…)

Autre gros point fort : tout est ajustable en direct. On peut faire pause, accélérer, changer de contenu à la volée, ou même intégrer un chat Twitch dans l'affichage pour répondre au public sans détourner les yeux.

Peu de prompteurs concurrents proposent autant d'options avancées tout en restant aussi simples à utiliser.













Utilisation concrète : simple mais exigeante

La mise en place est rapide, mais demande un peu de réflexion côté ergonomie : il faut trouver le bon emplacement, que ce soit au-dessus de l'écran principal, sur un bras articulé, ou sur un pied indépendant. Ce n'est pas toujours évident sur un bureau classique.

Branché à l'ordi, le prompteur est détecté comme un écran. On peut y glisser n'importe quelle fenêtre (PowerPoint, chat Twitch, document texte, etc.). Couplé au logiciel, il devient un outil puissant et totalement personnalisable.





Point de vigilance : la luminosité. Si elle est trop forte, un voile blanc peut apparaître dans l'image filmée, capté à travers la vitre. Un bon réglage est donc essentiel et une bonne caméra également. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre caméra sur le site Elgato.

Autre point : en mode écran, le prompteur ne peut pas être utilisé comme un écran de travail ou enregistré directement. Il faudra cloner ou reconstruire le contenu en post-production.