Tenchu Collection pourrait bientôt être annoncé par Bluepoint Games

Une rumeur a surgi sur la toile, indiquant que le studio de développement à l'origine du remake de Shadow of the Colossus sur PS4 pourrait annoncer d'ici peu Tenchu Collection, regroupant les trois premiers jeux de la franchise.

Peu de temps après l'officialisation de la PlayStation 5, Bluepoint Games a été le premier studio à annoncer travailler sur un projet pour la console next-gen, précisant qu'il s'agissait d'un gros jeu . Si aucune information n'a depuis été partagée, il est possible que nous en sachions plus dans peu de temps, étant donné que certaines rumeurs indiquent que le studio lèvera le voile sur son projet le 9 mars prochain.Comme l'indique un utilisateur de Reddit , ce projet pourrait être, qui regrouperait les. Si d'autres titres ont depuis été lancés, le dernier opus Tenchu à avoir vu le jour est Shadow Assassins en 2008 sur Wii et PSP, et ni la PS3 et ni la PS4 n'ont accueilli un jeu de l'univers Tenchu, qui pourrait donc faire son grand retour, à condition que les rumeurs s'avèrent.Pour rappel,. L'infiltration et la discrétion sont les caractéristiques principales de la série, le joueur devant effectuer diverses actions (éliminer une cible, traverser un certain endroit) sans se faire repérer par les ennemis.Si les rumeurs se confirment ce lundi 9 mars, nous verrons débarquer