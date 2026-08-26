SUTOM : Solution, quel est le mot du 26 août 2026 ?

NO LAWN dévoile des images, et donnes rendez-vous au fans de Cyberpunk en 2027

Alors que la suite de Cyberpunk 2077 se fait attendre, le studio Neon Giant nous en dit plus au sujet de NO LAWN. Son jeu de tir à la première personne promet des combats sanglants et une liberté d'approche inédite dans un univers dystopique.