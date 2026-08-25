NO LAWN dévoile des images, et donnes rendez-vous au fans de Cyberpunk en 2027

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 août 2026 à 22h59
Alors que la suite de Cyberpunk 2077 se fait attendre, le studio Neon Giant nous en dit plus au sujet de NO LAWN. Son jeu de tir à la première personne promet des combats sanglants et une liberté d'approche inédite dans un univers dystopique.
NO LAWN dévoile des images, et donnes rendez-vous au fans de Cyberpunk en 2027

Dévoilé à la fin de l'année dernière, lors des Game Awards, NO LAW a très vite trouvé son publique. Le studio Neon Giant, déjà salué pour son excellent travail sur The Ascent, franchit un nouveau cap particulièrement audacieux en passant à la vue subjective. Si l'esthétique rappelle inévitablement l'œuvre de CD Projekt RED, les développeurs assument une direction différente en proposant un pur jeu de tir et non un jeu de rôle traditionnel.

Un jardinier aux méthodes expéditives

Dans les rues malfamées de Port Desire, les joueurs incarneront Grey Harker. Ce protagoniste atypique se présente comme un simple jardinier aux multiples talents, dont l'identité et les méthodes s'adaptent en fonction des situations rencontrées. La bande-annonce de gameplay dévoilé à l'occasion de la gamescom illustre parfaitement cette polyvalence meurtrière qui devrait ravir les amateurs du genre.

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Il est tout à fait possible de privilégier la discrétion en désactivant les caméras de sécurité et en détroussant les passants imprudents. Cependant, quand la situation dégénère, le titre révèle sa véritable nature avec des combats particulièrement violents. Les portes explosent, les têtes sautent et l'arsenal semble redoutable. Les esprits les plus créatifs pourront même piéger des aspirateurs robots avec des grenades pour observer le chaos à distance.

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Si nous pouvions l'attendre pour cette année, il faudra finalement patienter un peu plus. La sortie de NO LAW est officiellement fixée à 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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