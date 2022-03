Suicide Squad: Kill the Justice League reporté à 2023 par Rocksteady

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira en 2023

Nous avons pris la lourde décision de décaler la sortie de Suicide Squad : Kill The Justice League au Printemps 2023. Nous savons que cela vous attriste mais ce temps supplémentaire nous permettra de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible.

Merci pour votre patience. https://t.co/LpOXRsZFwZ — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) March 23, 2022

Comme les rumeurs l'indiquaient il y a quelques semaines, et la timide communication autour du titre depuis quelques mois,. Dévoilé en août 2020, dans un premier temps avec une simple image puis, dans un second, avec une très jolie bande-annonce, les développeurs, le studio Rocksteady, connu pour la licence Batman Arkham, s'étaient montrés très discrets ces derniers mois. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre ce report.Nous n'avons aucune nouvelle date de sortie, mais. Plus précisément, sa sortie se fera normalement au printemps, soit entre le mois de mars et le mois de juin 2023, ce qui veut donc dire que la patience est de mise.Selon les développeurs, ce temps d'attente supplémentaire permettra de peaufiner le jeu, afin d'offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui attendent ce jeu de pied ferme.Pour rappel, ce jeu, le premier pour le studio depuis 2016 et la version VR de Batman Arkham, se trouve dans le même univers que la licence. Iltrouvera son intrigue dans la ville de Metropolis, avec quatre personnages connus des amateurs de DC Comics :. D'ailleurs, ces quatre super-héros seront jouables et chacun aura ses propres capacités et spécificités, offrant donc un gameplay unique. Naturellement, compte tenu du potentiel du titre, il sera possible d'y jouer en coopération et de venir à bout des ennemis de la ville.