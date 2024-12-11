Suicide Squad: Kill the Justice League : Découvrez le contenu de son ultime saison



le 11 décembre 2024 à 15h00 Publié par Justine Manchuelle le 11 décembre 2024 à 15h00

Alors que les rumeurs évoquaient une cinquième et dernière saison pour Suicide Squad: Kill the Justice League, les deux derniers épisodes de la saison 4 seront les derniers contenus ajoutés au titre.