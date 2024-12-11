Suicide Squad: Kill the Justice League : Découvrez le contenu de son ultime saison

Alors que les rumeurs évoquaient une cinquième et dernière saison pour Suicide Squad: Kill the Justice League, les deux derniers épisodes de la saison 4 seront les derniers contenus ajoutés au titre.
Pour Suicide Squad: Kill the Justice League
, le 10 décembre 2024 est une date au goût amer. Si elle marque le début du 7e épisode de la saison 4 du titre, elle signe également l'arrêt des mises à jour de contenu pour le jeu
développé par Rocksteady studios. Cela fait que Suicide Squad aura pu bénéficier de ces mises à jour de contenu pendant moins d'un an, le titre étant disponible depuis février 2024.
Si l'épisode 7 a ajouté le personnage de Deathstroke et a marqué le début du combat contre Brainiac, le 8e et dernier opus additionnel permettra de conclure l'arc Brainiac. Cependant, il ne marque pas la fin du jeu. En effet, Rocksteady studios a confirmé que Suicide Squad: Kill the Justice League serait toujours disponible à l'achat en 2025 en version dématérialisée et qu'il ne serait pas retiré des magasins physiques
.
Une nouvelle zone et des skins ajoutés lors des épisodes 7 et 8 de la saison 4 de Suicide Squad
Les épisodes 7 et 8 de Suicide Squad: Kill the Justice League apporteront une grande variété de contenu. Tout d'abord, ils ajouteront les ultimes volets de l'histoire
avec le combat final contre Brainiac. Ensuite, il inclut un tout nouveau personnage jouable, Deathstroke
et un passe de combat inspiré de LexCorp. Celui-ci contient des tenues pour le nouveau personnage, Harley, le Joker et Boomerang. Une nouvelle zone peut aussi être explorée : Elseworld.
En complément, plusieurs nouveaux sets Infamy et équipements Notorious seront également ajoutés à la sortie de chaque épisode.
Enfin, la dernière nouveauté notable de cette ultime saison est le lancement du mode Hors-ligne
. Disponible depuis le 10 décembre, il permet aux utilisateurs de profiter de la campagne principale ainsi que des missions saisonnières. Le tout sera jouable en solo et sans connexion Internet. Pour profiter de cette option, vous pourrez créer un nouveau compte pour jouer au jeu hors ligne ou transférer votre progression
en ligne vers une sauvegarde hors ligne. Néanmoins, le développeur s'est montré rassurant au sujet du mode Online :
« Alors que l'épisode 8 de la saison 4 marquera la dernière bataille contre Brainiac, toutes les fonctionnalités en ligne resteront disponibles, de sorte que vous pourrez toujours profiter de la coopération avec vos amis, ainsi que de tous les contenus saisonniers/épisodiques précédents
».
Si l'épisode 7 est déjà accessible, l'épisode 8 arrivera en jeu le 14 janvier 2025
. Pour conclure, rappelons que Suicide Squad: Kill the Justice League est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes pour la somme de :
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