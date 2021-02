Subnautica : Below Zero partage sa date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La suite de Subnautica est jouable en accès anticipé depuis janvier 2019, mais les développeurs, le studio indépendant Unknown Worlds Entertainment, ont travaillé sur le titre afin d'ajouter de nombreuses choses tout en améliorant l'expérience, pour proposer la version finale dès le mois de mai.En plus d'un lancement sur PC,, à savoir les PlayStation 4 et 5, les Xbox One et Series ainsi que la Nintendo Switch. Notez que des versions physiques et dématérialisées seront disponibles. Le rendez-vous est donc donné pour le mois de mai 2021, le 14 pour être précis.Si vous n'avez jamais entendu parler Subnautica : Below Zero, sachez qu'il s'agit de la suite du premier épisode, se déroulant sur une toute autre planète, nommée 4546B, laquelle est en partie glacée. De nouvelles créatures s'attaqueront aux joueurs dans cette histoire qui leur demandera d'explorer cette planète dans le but de s'y échapper.Lors de son accès anticipé, le titre avait reçu des critiques plutôt positives sur Steam. Ted Gill, Président de Unknown Worlds, est d'ailleurs ravi de cette annonce : « Après deux ans de travail fondé sur le retour des joueurs, apportant du contenu et des fonctionnalités nouvelles, nous avons hâte de revoir les joueurs arpenter les profondeurs de la planète 4546B, et d’y trouver une toute nouvelle expérience pour PC et consoles ».Rendez-vous donc dès le 14 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch pour découvrir la version finale de