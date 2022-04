Subnautica : Un nouvel opus serait en développement

PC Édition Standard → 13,5 € au lieu de 29,99 €, soit 55 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Subnautica et Subnautica: Below Zero ont rencontré un vif succès auprès des joueurs et des joueuses, à leur sortie respective. Et ce encore, de nos jours. À ce sujet, il se pourrait bien qu'En effet, selon une offre d'emploi diffusée sur le site d' Unknown Worlds , le studio de développement à l'origine de la licence serait à la recherche d'un concepteur narratif, afin de « rejoindre l'équipe travaillant sur le prochain jeu de l'univers Subnautica ». De ce fait, il y a fort à parier qu'. Mais les développeurs n'ont pas, encore, officialisé cela, à l'heure où nous écrivons ces lignes.Grâce à ladite offre d'emploi, nous apprenons également que ce prochain titre devrait êtrepuisque la personne occupant le poste devra collaborer « étroitement avec l'équipe pour raconter des histoires captivantes et dramatiques dans le contexte de l'expérience de jeu ». Par ailleurs, nous pouvons nous attendre à « un monde entièrement nouveau ».Néanmoins, l'offre d'emploi ne dispose pas de réelles et plus amples précisions. Pour en savoir plus, il faudra attendre une communication officielle de la part du studio de développement. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés à ce sujet, quand de nouvelles informations seront disponibles.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à un prix réduit :