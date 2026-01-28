PS Plus février 2026 : Les jeux offerts révélés, et il y a du bon

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 janvier 2026 à 17h36
Les jeux offerts à tous les abonnés PS Plus pour le mois de février 2026 ont été dévoilés.
PS Plus février 2026 : Les jeux offerts révélés, et il y a du bon
Il y a très peu de temps, PlayStation a révélé les jeux qui seront proposés gratuitement à tous les abonnés au PlayStation Plus (PS Plus) au mois de février 2026, notamment via un article sur le site PlayStation Blog et une publication sur le compte Twitter/X de la firme.

Jeux PS Plus février 2026

En février 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus vont pouvoir récupérer des jeux PS4 et PS5, et ce, sans surcoût. Mais, sans plus attendre, voici les jeux offerts à tous les abonnés au PS Plus pour le mois de février 2026, qui seront disponibles dès le 3 :

Jeu
 Plateforme(s)
Undisputed PS5
 Subnautica: Below Zero PS4 et PS5
Ultros PS4 et PS5
Ace Combat 7: Skies Unknown PS4

Miniature vidéo

Au cours du mois de février 2026, PlayStation dévoilera les titres qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium. Comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que nous les connaîtrons.

À lire également

PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en février 2026

PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en février 2026

Les abonnements PlayStation Plus 

playstation-plus-visuel
En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Chargement du sondage...

0 votant

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Subnautica : Un nouvel opus serait en développement
Subnautica: BZ 08 avril 2022

Subnautica : Un nouvel opus serait en développement

La licence Subnautica n'a pas fini de faire parler d'elle puisqu'un nouvel opus serait en développement.
Subnautica : Below Zero sera disponible en Early Access à partir du 30 janvier !
Subnautica: BZ 31 janvier 2019

Subnautica : Below Zero sera disponible en Early Access à partir du 30 janvier !

Initialement prévue pour fin 2018, la nouvelle extension de Subnautica sera disponible très prochainement en Early Access. Attention, le jeu sera néanmoins loin d'être parfait à sa sortie.

commentaires (3)

Avatar
Fenec du desert (invité) Le 31/01/2026 à 11:12

Je me suis abonné PS plus Prenium mais
Déçu des jeux proposés je vais pas renouveler mon abonnement en janvier 2027
Bien cordialement

Avatar
Sylvanus (invité) Le 28/01/2026 à 19:15

C'est pas ce mois-ci que je vais me réabonner

Avatar
Essi (invité) Le 28/01/2026 à 18:24

Pas foufou les jeux pour ce mois