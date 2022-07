Stray : Un Easter Egg faisant référence à Skyrim découvert

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 21,16 € au lieu de 26,99 €, soit 22 % de réduction.

est le nouveau jeu de BlueTwelve Studio et de l'éditeur Annapurna Interactive. Le titre, invitant les joueurs et les joueuses à incarner un chat perdu dans une cyber-ville, est sorti le 19 juillet dernier sur PC, PS4 et PS5. Possédant une durée de vie relativement courte, mais somme toute assez correcte tout de même, il s'avère que beaucoup de personnes ont déjà terminé le jeu.Certains d'entre eux ont, d'ailleurs, trouvé. En effet, durant son aventure sur le soft, le youtubeur xGarbett a découvert une référence à Skyrim : il est possible d'interagir avec un robot nommé Sojiro. Ce dernier se remémore sa vie passée et déclare, en anglais : « I used to own a bar. It was the coziest place around here. Until I took a screwdriver in the knee, and it's closed now ». Ainsi, la mention « I took a screwdriver in the knee » rappelle la fameuse phrase, devenue un meme, « I took an arrow in the knee », prononcée par un PNJ de Skyrim.Or, il ne s'agit pas du seul Easter Egg à retrouver sur Stray : un autre peut être découvert. Celui-ci fait référence au film « Retour vers le futur ». D'ailleurs, le youtubeur xGarbet a également partagé une vidéo, sur sa chaîne YouTube, à ce sujet.Pour rappel, Stray est disponible sur PC (via la plateforme Steam), PS4 et PS5. Le titre est inclus dans le catalogue PS Plus Premium & Extra. Si vous souhaitez parcourir l'aventure, sachez que notre partenaire