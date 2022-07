Stray : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Stray ?

Quête principale → Entre 5 et 6 heures.

→ Entre 5 et 6 heures. Quête principale et chasse aux collectibles/trophées/succès → Plus de 8 heures.

Le nouveau jeu de BlueTwelve Studio et d'Annapurna Interactive, vient tout juste de débarquer sur consoles PlayStation (PS4, PS5) et sur PC. Le titre était très attendu par les joueurs et les joueuses, à tel point qu'il fut en tête des jeux les plus souhaités sur la plateforme Steam avant son lancement officiel. D'ailleurs, beaucoup de personnes, désirant se lancer dans cette aventure, se demandent combien d'heures sont nécessaires pour terminer le jeu. Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction des différents retours, il est tout de même possible de donner une estimation approximative. Dans le cas de Stray, sachez qu'au début du mois de juin de cette année, Annapurna Interactive, l'éditeur du jeu, avait annoncé une durée de vie de 8 heures, voire plus si vous désirez trouver tous les collectibles. Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de la durée de vie, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et recherche de tous les collectibles). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque recoin de la cyber-ville, ou au contraire, à rusher la quête principale. Par ailleurs, cela dépendra également de votre rapidité à terminer les différentes énigmes. Une durée de vie somme toute assez correcte. Notons, d'ailleurs, que si vous désirez obtenir le Platine/100 % de Stray, il vous faudra très probablement effectuer une deuxième run. En effet, un trophée/succès demande de terminer le jeu en moins de deux heures. Pour rappel, Stray est actuellement disponible sur PC et PlayStation. L'exclusivité console n'est toutefois que temporaire, ce qui signifie que Stray pourrait arriver plus tard sur Xbox.