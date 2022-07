Stray : Les badges, comment tous les débloquer ?

Liste des badges de Stray

Badge de musique

Badge d'Extérioriste

Badge de fleur

Badge du coffre

Badge de police

Badge Neco

Si l'aventure principale den'est pas bien compliquée, bien que quelques casse-tête nous fassent réfléchir, les quêtes secondaires le sont un peu plus, puisqu'il faut très souvent aller collecter des objets. Certains de ces collectibles sont d'ailleurs nécessaires pour obtenir des badges, lesquels sont obligatoires pour récupérer un succès et donc débloquer le fameux 100 %, prisé par de nombreux joueurs.Concernant le 100 % de Stray, il n'est pas très compliqué à avoir, compte tenu des succès demandés, mais il est possible que l'un d'entre eux, celui vous demandant d'obtenir tous les badges (6) vous fasse tourner en bourrique. Si vous ne savez pas comment faire pour débloquer ces cinq badges, nous vous expliquons tout.En général, vous obtiendrez un badge après avoir validé une quête annexe, ou après avoir exploré un endroit spécial. Nous vous les proposons dans l'ordre de l'histoire.Ce badge s'obtient assez facilement, dans le chapitre les Taudis. Vous allez devoir aller à la rencontre de Morusque, qui se trouve à gauche du chef Gardien, et récolter huit partitions de musique. Vous trouverez toutes les informations concernant les partitions de musique dans notre guide dédié Ce badge est le plus simple à obtenir, puisque tous les joueurs le récupèrent durant l'histoire. Il nous est donné par Seamus, avant de partir à la recherche de son père. Ce badge permet à Doc de savoir que nous venons de sa part.Pour ce badge, il va falloir attendre un peu et atteindre le chapitre La Fourmilière. Vous devrez vous rendre tout en haut et parler à Malo, qui vous demandera d'aller chercher trois fleurs. Vous pouvez retrouver l'emplacement des fleurs de Malo dans notre guide dédié Une fois arrivé dans le magnifique Centre-Ville, vous allez pouvoir débloquer deux badges coup sur coup. Le premier se trouve dans l'une des premières boutiques que vous croiserez, juste avant le Club. Entrez, dirigez-vous vers l'arrière, traduisez la note sur le mur et montez vers le coffre pour entrer le code (8542). Le badge est à l'intérieur. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour les autres codes de Stray , un guide est mis à votre disposition.Celui-ci est un peu plus complexe à récupérer. Lorsque vous êtes face au magasin de vêtements (celui nécessaire pour avancer dans l'histoire), rendez-vous dans la ruelle à droite. Grimpez via la ventilation jusqu'à atteindre une petite fenêtre pour y aller. Ensuite, il suffit de s'approcher du robot sur le sol pour collecter le badge.Ce badge ne peut être récupérable que durant la mission vous demandant d'entrer dans l'usine. Après avoir passé les premiers drones sentinelles, vous trouverez dans une salle, sur la droite, un ouvrier qui a perdu ses clés. Ces dernières se trouvent dans une zone un peu plus loin, après les caisses de détritus qui défilent, sur la droite sur des barils. Vous pouvez ensuite aller les rendre à l'ouvrir en passant par un raccourci sur la gauche en baissant un levier. Vous obtiendrez le dernier badge et débloquerez un nouveau succès.