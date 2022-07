Stray : Les fleurs de Malo, où les trouver ?

Emplacements des fleurs de Malo dans Stray

La fleur jaune

La fleur rouge

Fleur violette

Dans le chapitre nommé « La Fourmilière », vous n'aurez pas grand-chose à faire, si ce n'est suivre la trame depour aller voir Zbaltazar et suivre votre aventure, dans le but de retrouver Clémentine et vous échapper de ce monde pour rejoindre vos compagnons. Pour prolonger le plaisir dans cet environnement paisible, vous pouvez profiter de la quête annexe de, qui vous demande d'aller chercherSi vous ne savez pas où trouver ces fleurs et que vous en avez marre de chercher, nous vous indiquons leur emplacement ci-dessous.La fleur jaune est la plus proche. Descendez par le sceau à côté de Malo, au bout de la plateforme, puis sautez et longez le tuyau, pour découvrir des fleurs jaunes au bout.Pour la fleur rouge, vous allez devoir descendre deux étages et vous diriger auprès des deux robots qui jouent sur une table, au Mahjong. D'ailleurs, vous pouvez sauter sur la table pour valider un succès. Utilisez le sceau, sautez sur les barils et approchez-vous de l'arbre avec les fleurs rouges.Remontez au premier étage de la Fourmilière, et cherchez une branche accessible. Sautez dessus et suivez le chemin pour atteindre une fleur violette qui peut être récupérée.Vous n'avez plus qu'à retrouver, qui est toujours au dernier étage, et lui donner vos fleurs. Celle-ci, très satisfaite de votre aide, vous remettra alors un badge spécial, le badge de fleur, essentiel pour valider un succès.