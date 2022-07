Stray : La lessive Super Spirit, où la trouver ?

Où trouver la lessive Super Spirit ?

Lors de la quête pour, que Seamus a trouvé, vous allez devoir vous rendre auprès d'Elliot, lequel a cependant besoin d'avoir plus chaud pour se mettre au travail. C'est là que votre rôle intervient, puisque vous allez devoir lui trouver un poncho . Mais pour l'obtenir, il faut que vous alliez voir le marchand, pour obtenir du câble électrique, qui ne s'échange que contre deSachez qu'il n'est pas bien compliqué de mettre la main sur, à condition de savoir quoi faire. Après votre petite enquête, vous avez, très probablement, trouvé le lieu qui abrite ce que vous cherchez, mais le lavomatique est fermé (il se situe en bas de chez Momo). Pour l'ouvrir, il faut que vous vous rendiez sur le toit, et que vous interagissiez avec Vapora, l'un des robots qui lancent les pots de peinture. Appuyez sur la touche indiquée et miaulez au bon moment, celui-ci fera tomber le pot de peinture.Bien évidemment, cela va mettre en colère Kosma, qui s'empressera de sortir de son magasin pour nettoyer le sol, couvert de peinture. C'est à ce moment que vous allez pouvoir entrer dans la pièce., posée sur une étagère. Vous n'avez plus qu'à la récupérer pour l'avoir dans votre inventaire, et vous rendre auprès du marchand. Celui-ci sera ravi de vous donner du câble électrique en échange. Une fois le câble en votre possession, vous pouvez retourner voir Mémé pour poursuivre la quête principale.Si vous avez besoin d'aide, notamment pour découvrir les codes des coffres et portes de Stray , nous vous avons concocté un petit guide.