Stray : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Stray en France

Heure de sortie sur PlayStation 4/5 → 10h

→ 10h Heure de sortie sur PC → 19h

Avec le manque de sorties majeures ces dernières semaines, notamment à cause des différents reports, est devenu malgré lui un jeu très attendu par les joueurs, le plaçant d'ailleurs en tête des jeux les plus souhaités sur Steam, devant The Day Before. De ce fait, alors que sa sortie approche à grands pas, de nombreux joueurs se demandent à quelle heure Stray sortira en France. Vous devez le savoir si vous aimez profiter des jeux dès leur sortie, sans attendre, mais l'heure de sortie n'est pas identique à toutes les productions et varie même selon la plateforme. Cela est le cas pour Stray, qui ne sortira pas en même temps sur PC et PlayStation. En effet, comme souvent, les joueurs étant sur l'une des consoles de Sony pourront en profiter assez tôt, puisque son lancement est programmé pour 10h, heure française. Pour les joueurs sur PC, qui devront se rendre sur Steam, il va falloir patienter jusqu'à la fin de journée (19h). Concernant le prétéléchargement, il semblerait qu'il n'y ait aucune possibilité de télécharger Stray avant sa sortie. Il faudra donc attendre le moment à partir duquel il sera débloqué pour commencer à l'installer. Fort heureusement pour celles et ceux ayant une petite connexion, Stray n'est pas très lourd, puisque son poids est inférieur à 10 Go, normalement (sauf sur PS4, où sa taille est estimée à 13 Go). Pour rappel, Stray est une aventure pour le moins ordinaire, puisque nous incarnons un chat, éloigné de son groupe dans une ville futuriste. L'exploration et la résolution d'énigmes sont les maitres-mots de Stray, qui nous proposera en outre quelques combats face à d'étranges ennemis. Pour vous accompagner dans ce périple, vous pourrez compter sur B-12, un drone volant. Rendez-vous donc ce 19 juillet, aux heures indiquées ci-dessus, pour découvrir Stray, sur PC et PlayStation uniquement. L'exclusivité console n'est toutefois que temporaire, ce qui signifie que Stray pourrait arriver plus tard sur Xbox.