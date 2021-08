State of Decay 2 annonce Homecoming avec le retour de Trumbull Valley

Dans cette nouvelle version de la carte iconique, vous en apprendrez plus sur les lieux, rencontrerez de nouveaux personnages, découvrirez des histoires inédites et lèverez le voile sur des mystères depuis longtemps tenus secrets.

En attendant la sortie de State of Decay 3 . Pour les joueurs les plus nostalgiques, le titre zombiesque va accueillir d'ici peu une mise à jour permettant le retour d'un lieu bien connu de la licence,Intitulée, le nom évocateur de cette mise à jour, qui sera donc, permettra non seulement un retour aux sources avec une carte entièrement remastérisée, mais permettra également l'implantation de plusieurs nouveautés : 6 nouvelles bases, de nouvelles missions, de nouvelles armes, des tenues, et bien d'autres encore.À cette occasion, le studio en a profité pour annoncer non sans fierté queà travers le monde, marquant ainsi une étape importante pour le titre.Enfin, la mise à jour Homecoming sera bien évidemment disponible dès le 1er septembre pour les possesseurs de State of Decay 2: Juggernaut Edition, mais également pour les détenteurs duPour rappel, State of Decay 2 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S.