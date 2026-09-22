StarCraft ne devrait être exclusif a aucune console

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2026 à 11h21
Blizzard Entertainment vient de clarifier la situation autour de son futur jeu de tir en monde ouvert dans l'univers de StarCraft. Prévu pour 2030, ce projet très ambitieux ne sera pas une exclusivité XBOX, ouvrant la porte à de multiples plateformes pour le public.
StarCraft ne devrait être exclusif a aucune console

Blizzard a profité de la BlizzCon pour lever le voile sur un projet inattendu qui a immédiatement capté l'attention de la communauté. Le célèbre studio de développement travaille sur un jeu de tir en monde ouvert basé sur sa licence de science-fiction, StarCraft. Si la fenêtre de lancement fixée à 2030 reste lointaine, les premières interrogations concernant les plateformes d'accueil ont déjà trouvé un début de réponse.

Une ouverture au-delà de l'écosystème Microsoft

Le flou entourait les supports de ce nouveau titre depuis la diffusion de la bande-annonce cinématique intitulée « Dominion ». Jusqu'à présent, seule la branche britannique de XBOX avait confirmé une sortie sur ses propres machines. Historiquement, la franchise de stratégie en temps réel a toujours privilégié le monde du PC. Toutefois, lors d'un échange par mail avec le site spécialisé Kotaku, des représentants du studio californien ont tenu à préciser leur stratégie commerciale.

Nous pouvons seulement dire pour le moment que StarCraft ne sera pas exclusif.

Cette déclaration courte remet en perspective la politique de Microsoft, propriétaire de Blizzard. Les journalistes ont cherché à savoir si cette absence d'exclusivité signifiait une arrivée sur d'autres consoles ou simplement une version PC accompagnant la version XBOX. Le studio a été très clair en affirmant qu'il exigerait un correctif de la part de tout média qualifiant le jeu d'exclusivité XBOX.

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Le mystère de la prochaine génération

En refusant l'étiquette de l'exclusivité, l'entreprise confirme à demi-mot que le titre explorera d'autres horizons. Il reste impossible d'affirmer avec certitude si les joueurs PlayStation pourront en profiter, mais la porte reste grande ouverte. Cette décision s'inscrit dans un contexte technologique particulièrement incertain, étant donné que la sortie est programmée dans trois ans et demi.

D'ici la fin de la décennie, le paysage vidéoludique aura considérablement évolué. Microsoft travaille activement en coulisses sur une nouvelle famille d'appareils, actuellement connue sous le nom de code « Project Helix », dont le lancement pourrait intervenir dès l'année prochaine. De son côté, Sony prépare inévitablement la PlayStation 6, qui devrait logiquement être installée dans les foyers d'ici la sortie du jeu.

Miniature vidéo

Une confiance inébranlable dans le calendrier

Malgré le manque d'informations concrètes sur le gameplay ou la structure de ce monde ouvert, les développeurs affichent une grande sérénité quant à leur feuille de route. Annoncé il y a un peu plus d'une semaine, le jeu n'a pour l'instant montré qu'une simple cinématique. Cependant, l'échéance de 2030, bien qu'elle paraisse lointaine pour les amateurs de la licence, est assumée pleinement par les équipes de création.

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Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir explorer cet univers de science-fiction sous un nouvel angle. Les prochaines années seront cruciales pour définir non seulement la forme finale de cette expérience inédite, mais aussi les supports exacts qui auront le privilège de l'accueillir. Une chose est sûre, la volonté de toucher un public massif semble primer sur la guerre des consoles.

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