Star Wars Outlaws ne serait pas le jeu Star Wars le plus vendu en 2024

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2025 à 17h57
Alors qu'il est le seul Star Wars sorti l'année dernière, celui-ci ne serait toutefois pas le jeu de la licence le plus vendu en 2024...
Star Wars Outlaws ne serait pas le jeu Star Wars le plus vendu en 2024
Disponible après une longue attente, Star Wars Outlaws, qui est développé par Ubisoft, n'a hélas pas satisfait tous les joueurs, alors qu'il est loin d'être mauvais. Cela a eu moult conséquences, entre l'annonce d'un plan de redressement, avec plusieurs mises à jour, mais aussi un chamboulement du calendrier du studio et des ventes en deçà, tout en mettant une énorme pression sur Assassin's Creed Shadows, les mois qui ont suivi le lancement ont été compliqué.

Mais les dernières nouvelles ne vont pas faire plaisir à Ubisoft, puisque Star Wars Outlaws ne serait même pas le jeu Star Wars le plus vendu en 2024.

Star Wars Outlaws ferait moins bien que Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor, lancé en 2023 par Respawn Entertainment, a surpassé les ventes de Star Wars Outlaws en Europe, malgré son ancienneté. Star Wars Outlaws n'a pas réussi à répondre aux attentes critiques et commerciales, comme nous vous le disions, et cette nouvelle ajoute un revers supplémentaire à une année 2024 déjà difficile pour Ubisoft.

Les données de ventes proviennent de Christopher Dring, ancien dirigeant de Games Industry, qui révèle que Star Wars Outlaws n'était que le 47e jeu le plus vendu en Europe en 2024. En comparaison, Jedi: Survivor a enregistré de meilleurs résultats, même s'il a été commercialisé à un prix réduit et qu'il est sorti sur PS4 et Xbox One en 2024, une performance peu flatteuse pour une nouvelle production AAA basée sur l'univers Star Wars.
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Un revers pour Ubisoft

Cette contre-performance s'inscrit dans une série de mauvaises nouvelles pour Ubisoft. En 2024, des rumeurs sur une potentielle acquisition par Tencent ont circulé, et 2025 a commencé sous de mauvais auspices avec un nouveau report d'Assassin's Creed Shadows, maintenant programmé pour mars 2025. Le studio n'a plus le droit à l'erreur, et le sait bien. 

Pour terminer sur le sujet de Star Wars, notez que Electronic Arts travaille sur une suite de Survivor, qui viendra conclure la trilogie, mais nous n'en savons pas plus pour le moment.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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