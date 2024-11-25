Star Wars Outlaws injouable à cause d'une mise à jour de Windows 11

Si vous jouez à la version PC de Star Wars Outlaws, vérifiez que votre appareil n'a pas encore installé la version 24H2 de Windows 11, sous peine de souffrir de plusieurs problèmes en jeu.
Jouer sur PC plutôt que sur console peut avoir plusieurs avantages. En fonction de la configuration choisie et des performances, les graphismes sont généralement de meilleure qualité, les temps de chargement sont plus courts et les fréquences d'images sont plus rapides. Cela permet de profiter de titres en monde ouvert comme Star Wars Outlaws
dans des conditions optimales. Mais le PC peut aussi avoir ses défauts, mis en lumière à l'installation de certaines mises à jour de Windows.
Impossible de démarrer ou de charger une sauvegarde de Star Wars Outlaws à cause d'une mise à jour
Déployée au début du mois d'octobre 2024 et ce de manière progressive, la mise à jour 24H2 de Windows 11
a suscité l'agacement des joueurs, mais aussi d'autres utilisateurs. En effet, ils sont nombreux à avoir souffert de nombreux problèmes depuis son installation. Ceux-ci vont de la suppression de certaines applications à la disparition des curseurs de souris en passant par des pannes de SSD.
Or, les soucis de fonctionnement liés à cette mise à jour touchent également les titres Ubisoft les plus récents.
Sorti le 30 août 2024, Star Wars Outlaws est le premier concerné. De nombreux utilisateurs ont partagé leurs déboires sur les réseaux sociaux. Le jeu peut devenir impossible à lancer, planter en permanence et même être impossible à fermer si les problèmes surviennent en pleine partie
. Mais le plus inquiétant est que des Insiders avaient déjà noté des problèmes sur les jeux Ubisoft lors de la phase de test de la mise à jour, en juillet 2024.
Néanmoins, Ubisoft a réagi rapidement en publiant un correctif dédié à Star Wars Outlaws. De fait, il ne devrait plus y avoir de problème au lancement du jeu ou pendant une partie. Toutefois, le bug concernerait également d'autres titres édités par Ubisoft, à savoir Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed: Unbound et Far Cry.
Si vous souhaitez profiter de ces jeux, il est recommandé de repasser sur la mise à jour 23H2 de Windows 11 en attendant des correctifs spécifiques.
commentaire (0)