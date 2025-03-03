Star Wars Outlaws atteint un nouveau record de joueurs

Suite à un événement inattendu, Star Wars Outlaws connaît un regain d'intérêt de la part des joueurs PC, enregistrant dans la foulée un record d'affluence.
À son lancement, Star Wars Outlaws
était boudé par la communauté. En effet, de nombreux joueurs reprochaient au titre la faiblesse de son monde ouvert et le côté ennuyeux de ses phases d'infiltration. Mais depuis ses débuts sur PC, le titre d'Ubisoft a reçu plusieurs mises à jour rendant son univers plus vivant et plus captivant. Les joueurs sont donc progressivement retournés sur le jeu
, au point d'enregistrer un nouveau record de connexions simultanées.
Près de 3 400 joueurs actifs sur Star Wars Outlaws : un (modeste) record pour la version PC du titre
Le 2 mars 2025, SteamDB a noté le plus important pic de joueurs actifs sur Star Wars Outlaws depuis son lancement sur la plateforme de Valve, le 21 novembre 2024. Le titre a réuni 3 397 joueurs actifs, dépassant de près de 1 000 joueurs son précédent record
. Ce dernier était survenu lors du week-end de lancement du jeu, et avait réuni 2 492 joueurs actifs simultanément.
Ce regain d'intérêt peut être justifié par le contenu des 5 mises à jour majeures déployées depuis le lancement du jeu
. Entre autres, celles-ci ont permis d'améliorer de nombreux mécanismes et performances du jeu comme le comportement de l'IA ennemie, la furtivité et le combat du joueur, les armes, les contrôles de la caméra… Mais un autre détail a piqué la curiosité des joueurs : le prix du jeu. Star Wars Outlaws est actuellement proposé à son prix le plus bas sur Steam
, avec une réduction de 50% active jusqu'au 13 mars prochain. La promotion a donc incité celles et ceux qui n'avaient pas encore craqué à se lancer dans cette épopée intergalactique. Cependant, il est difficile de savoir si le nombre de joueurs va continuer de grimper dans les jours à venir, malgré le rabais proposé.
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