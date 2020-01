Vince Zampella (PDG de Respawn) prend les rênes de DICE L.A. pour créer une nouvelle licence

Le PDG de Respawn Entertainment, à qui l'on doit notamment Apex Legends et Star Wars Jedi: Fallen Order prendra, dans les semaines à venir, la tête d'un autre studio, DICE L.A., dans le but de développer une nouvelle franchise.

Je pense qu'avec la direction de Vince, l'équipe travaillera et créera un jeu d'elle-même. Je crois sincèrement qu’il va les guider de façon créative. Il va les aider à se fortifier et à développer leur talent ainsi que leur équipe. Je pense que cela nous permettra de solidifier notre équipe à Los Angeles. Ils ont l'occasion de passer d'une équipe secondaire, de soutien, à un studio autonome pour créer quelque chose de nouveau. - Laura Miele, à la direction d'EA.

n'est pas n'importe qui dans l'industrie vidéoludique, étant donné qu'il est à l'origine de la. Tout d'abord, en 2002, lorsqu'il ouvre le studiopuis développe les, qui deviendra l'une des franchises les plus populaires du monde. Ensuite, à cause de nombreux différents avec Activision,créé, en collaboration avec, qui sera en charge de l'édition des jeux du studio,qui sortiraen 2014,deux ans plus tard, avant de connaître un succès planétaire en 2019 avec le, suivi, quelques mois plus tard, parTout cela semble lui avoir ouvert l'appétit, étant donné qu'il a indiqué, dans un entretien avec le Los Angeles Times , qu'il prendra les rênes de DICE L.A. (Battlefield 4, Star Wars: Battlefront), dans le but de. Ce dernier explique que le nom de la branche allait sûrement changer, pour insuffler une nouvelle dynamique. Le studio restera bien à part de Respawn et de DICE Stockholm et devrait grandir.Bien évidemment, ce nouveau jeu n'est pas encore dévoilé et nous ne devrions pas en savoir davantage à son sujet avant plusieurs mois, puisque le développement ne semble pas encore avoir débuté.