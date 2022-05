Star Wars Jedi: Survivor serait le nom de la suite de Fallen Order

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis plusieurs mois, nous savons qu', le jeu développé par Respawn, sorti en 2019, qui avait été salué par les critiques. D'ailleurs, tout indique que, très probablement durant la Star Wars Celebration, se déroulant du 26 au 29 mai. Cependant,Selon les informations de Jeff Grubb, journaliste chez VGC, et ayant très souvent de bonnes sources,ce qui a bien évidemment du sens. Sans entrer dans les détails pour éviter de spoiler celles et ceux n'ayant pas encore découvert cet opus, le protagoniste a survécu à l'Ordre 66 et diverses mésaventures par la suite, et la fin du jeu laissait penser que Cal allait devoir affronter de nouvelles choses.Le journaliste a confirmé ce nom, en indiquant qu'il le savait, lorsqu'un membre du chat (via VGC , qui a retranscrit cet échange) a soumis l'idée de « Survivor », ce à quoi il a répondu « Star Wars Jedi: Survivor... vous l'avez. Vous l'avez cloué. Bien joué. C'est le nom. »Il va toutefois falloir attendre la révélation pour avoir une confirmation et en savoir davantage. Rappelons également que ce même Jeff Grubb avait expliqué que. Mais il se pourrait bien que nous revoyions Cak Kestis plus tôt que prévu, dans la série Obi-Wan Kenobi, qui arrive fin mai sur Disney+.