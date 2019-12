Star Wars Jedi: Fallen Order : Le mode photo arrive

En plus des habituelles corrections de problèmes, la prochaine mise à jour ajoutera le mode photo à Star Wars Jedi: Fallen Order.

Photo Mode is coming to #JediFallenOrder this week, here's a quick video overview. pic.twitter.com/HEzD7786v7 — Ben Walke (@BenWalke) December 10, 2019

PC Édition Standard → 45,69 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Deluxe → 43,96 € au lieu de 80 €



Depuis la sortie, il y a à peine un mois, de Star Wars Jedi: Fallen Order . Une nouvelle sera déployée ce 11 décembre, et aura pour objectif de corriger d'autres problèmes, mais ce n'est pas la seule chose, étant donné queLe mode photo permet, comme son nom le suggère, de prendre une capture d'écran d'un élément souhaité, pour le partager avec ses amis ou tout simplement garder un souvenir d'une situation. Toutefois, pour que la photo soit plus belle,, comme la possibilité de changer la position de la caméra, de zoomer/dézoomer pour avoir une meilleure visibilité sur votre objectif et d'y ajouter un tas d'options comme l'éclairage. De plus, si vous souhaitez masquer certaines choses, comme le joueur ou les IA, cela sera possible.Si vous souhaitez retrouver toutes les informations relatives à ce mode photo, ou à la mise à jour, sachez que les détails sont disponibles sur Reddit En attendant, nous rappelons que Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 15 novembre dernier, et que les développeurs ne sont pas contre à continuer l'histoire dans le futur . Si vous ne possédez toujours pas voter copie, et que vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :