Star Wars Jedi: Fallen Order est le deuxième jeu le plus vendu sur les 12 derniers mois, derrière Modern Warfare

It ranks as the #2 best-selling video game in the US over the last 12 months, trailing only Call of Duty: Modern Warfare.



Also, this past year seems like it's been a decade long. https://t.co/dHPPMRZQWf — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 15, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les jeuxn'ont jamais été les plus réussis ces dernières années, même si la série Battlefront a connu un petit succès. Electronic Arts, qui a les droits d'édition, voulait redresser la barre,sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Malgré les nombreux bugs, qui n'ont d'ailleurs pas tous été corrigés,Peut-être même que les développeurs n'en attendaient pas autant, puisque nous apprenons via le groupe NPD que le titre. Seul Call of Duty: Modern Warfare , véritable succès pour Activision, le dépasse. Ainsi, Star Wars Jedi: Fallen Order , vendu 60 euros sur PC et 70 sur consoles, fait mieux que certains autres titres qui ont marqué ces derniers mois, à l'image d' Animal Crossing: New Horizons , qui n'est lui sorti qu'en mars 2020, ou Pokémon Épée, même si pour ces deux jeux, les ventes numériques, très nombreuses, ne sont pas comptabilisées.Dans ce classement, nous remarquons également que les deux exclusivités de Sony, The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima se placent cinquième et huitième.