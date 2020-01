Fallen Order : LucasFilm n'était pas pour l'idée de mettre en avant les Jedi et les sabres lasers

Si Star Wars Jedi: Fallen Order est plutôt qualifiable de succès, le titre aurait pu proposer une tout autre expérience, étant donné que LucasFilm n'était, à l'origine, pas pour un jeu basé sur les Jedi et les sabres lasers.

Ça ne colle pas avec l'expérience de l'équipe que nous avons créée. Vous pourriez très bien me demander de commencer à créer un jeu de course à ce moment-là, c'est pareil. Je pense que personne ne sera content du résultat d'un tel projet.

En effet, comme nous l'a appris Stig Asmussen, directeur du jeu, lors d'un podcast avec The AIAS Game Maker's Notebook , la dernière production de Respawn et Electronic Arts aurait pu être bien différente,, qui a toujours son mot à dire que les œuvres de l'univers créées par l’emblématiqueSi l'on en croit ses propos,, en se penchant davantage sur les. D'ailleurs, le souhait de la firme a été exaucé il y a peu, avec la série The Mandalorian. Cependant, Stig Asmussen avait une idée précise de ce qu'il voulait réaliser, et ne souhaitait pas faire marche arrière, alors que l'équipe de développement avait déjà été construite.Respawn et LucasFilm ont ensuite discuté durant un certain temps, chacun ayant son idée du projet. Si LucasFilm a d'abord accepté un jeu où la Force serait un élément central, le studio a finalement cédé puisque le jeu porte bien le nom de, et met en avantAprès le succès de une suite pourrait être envisagée , ce qui pourrait repousser un potentiel jeu mettant en avant les chasseurs de primes.