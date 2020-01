Fallen Order : Les bonus de précommande sont maintenant disponibles pour tous

Avec la publication de la dernière mise à jour de Star Wars Jedi: Fallen Order, les développeurs ont rendu accessibles tous les bonus de précommande aux joueurs, en plus de quelques autres corrections.

PC Édition Standard → 42,94 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Deluxe → 37,95 € au lieu de 80 €



Comme de nombreux autres jeux,, afin d’inciter les joueurs à l’acheter plus tôt, et parfois plus cher. Nous y retrouvions notamment un skin pour le BD-1, le droïde qui accompagne Cal, le protagoniste, un autre skin pour le Mantis, des poignées pour le sabre laser, mais aussi. Depuis la publication de cette mise à jour, sachez que tous ces éléments sont disponibles pour tous les joueurs, qu'ils aient ou non précommandé le jeu, comme indiqué dans la patch note officiel visible sur Reddit De ce fait, de nombreux joueurs ont exclamé leur surprise, étant donné que ces bonus perdent de leur valeur suite à ce geste d'Electronic Arts.En plus de cette annonce pour le moins surprenante,, comme celui où les chasseurs de primes pouvaient se retrouver bloqués sur la planète Zeffo ou celui qui supprimer un ascenseur du dernier niveau. Il devrait maintenant être tout le temps présent. De plus, les collisions ont été améliorées sur Ilum, la planète glacée.Pour rappel, Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible depuis ce 15 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Le succès a d'ailleurs été au rendez-vous, et une suite pourrait voir le jour . Si vous ne le possédez toujours pas, noter partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :