Un nouveau jeu Star Wars arrive sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2024 à 11h40
Disponible depuis quelques mois sur Nintendo Switch et les appareils iOS et Android, Star Wars: Hunters va arriver d'ici quelques semaines sur PC.
Un nouveau jeu Star Wars arrive sur PC
Six mois après son lancement sur Nintendo Switch et iOS et Android, le jeu développé par Zynga arrive sur PC, pour tenter de booster la communauté qui n'a probablement pas répondu massivement à l'appel.

Star Wars: Hunters arrive sur PC

Sans grande surprise, le titre arrive sur un nouveau support, pour maximiser sa visibilité et séduire de nouveaux joueurs. Ce portage commencera par une phase de test, une bêta du 13 au 16 décembre, à laquelle il est possible de s'inscrire via le site officiel.

Sinon, Star Wars: Hunters arrivera dès le 27 janvier sur PC, via Steam. Tout le contenu sera évidemment disponible, tandis que cette version proposera de nombreuses améliorations au niveau des graphismes, puisque les ordinateurs sont plus puissants que les consoles de Nintendo, ou les appareils mobiles. Le titre sera également compatible à la manette, pour celles et ceux qui préfèrent ce support.

Miniature vidéo

Rappelons que Star Wars: Hunters est un jeu de tir en arène, en 4v4, dans lequel il faut incarner un personnage issu de l'univers de Star Wars. Chacun d'entre eux possède des compétences uniques, pour tenter de remporter la partie. Le tout sera disponible en free-to-play, via Steam. Aucun mot n'a été dit quant au cross-play avec les versions Switch et mobiles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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