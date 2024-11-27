Un nouveau jeu Star Wars arrive sur PC

Clap de fin pour Star Wars: Hunters, le jeu ne survivra pas à sa première année

Le rideau tombe déjà pour Star Wars: Hunters. Moins d'un an après son lancement, le shooter compétitif signé Zynga cessera définitivement ses activités le 1er octobre 2025, rendant ainsi le jeu totalement inaccessible en raison de l'absence de mode hors-ligne.