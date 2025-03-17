Clap de fin pour Star Wars: Hunters, le jeu ne survivra pas à sa première année

Le rideau tombe déjà pour Star Wars: Hunters. Moins d'un an après son lancement, le shooter compétitif signé Zynga cessera définitivement ses activités le 1er octobre 2025, rendant ainsi le jeu totalement inaccessible en raison de l'absence de mode hors-ligne.

Dernière mise à jour et fin programmée des serveurs





Fermeture progressive et arrêt des achats intégrés

We thank all of our Hunters for joining us on Vespaara. For more information, please visit our blog post and FAQ. #StarWarsHunters



(https://t.co/RaeAeAomdz) pic.twitter.com/IFdHfWQvrj — Zynga Star Wars (@ZyngaStarWars) March 14, 2025

Le jeu restera actif pendant plusieurs mois

Cette décision n'a pas été prise facilement, mais nous remercions sincèrement tous les joueurs qui nous ont soutenus.

Disponible depuis quelques mois seulement sur, Star Wars: Hunters recevra sa toute dernière mise à jour de contenu le. Après cette date, le jeu entrera dans sa dernière phase avant la fermeture définitive des serveurs, prévue lsuivant.Cette ultime mise à jour apportera plusieurs nouveautés, notamment une rotation permanente de toutes les cartes et modes existants, pour permettre aux joueurs de profiter pleinement du jeu avant son extinction. Autre nouveauté importante : l'arrivée d'un nouvel opérateur, la combattanteÀ partir du 15 avril, jour du déploiement de cette dernière mise à jour,. À partir de cette date, les joueurs ne pourront plus acheter de cosmétiques ou d'autres éléments avec de l'argent réel, mais pourront toujours profiter du contenu déjà acquis ou débloqué jusqu'à la fermeture finale du jeu.Pour remercier les joueurs fidèles, Zynga prévoit d'offrir plusieurs récompenses spéciales dans les derniers mois de fonctionnement, comme le personnage inédit nommé, ainsi que de nouveaux cosmétiques exclusifs à récupérer gratuitement avant la clôture.Les joueurs disposeront de quelques mois pour profiter une dernière fois de l'expérience Star Wars: Hunters sur. Concernant la version PC initialement prévue pour le 27 janvier, mais toujours pas disponible, l'arrêt définitif du jeu semble malheureusement mettre un terme définitif à ce projet. Aucun mot n'a en tout cas été fait dans le communiqué.La dernière mise à jour sera donc disponible dès le 15 avril, laissant aux joueurs encore quelques mois pour profiter des combats en ligne avant la fermeture des serveurs, programmée le. Profitez donc de ces derniers moments pour explorer à nouveau l'univers Star Wars dans ce shooter unique signé Zynga.