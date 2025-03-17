Clap de fin pour Star Wars: Hunters, le jeu ne survivra pas à sa première année

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 mars 2025 à 14h53
Le rideau tombe déjà pour Star Wars: Hunters. Moins d'un an après son lancement, le shooter compétitif signé Zynga cessera définitivement ses activités le 1er octobre 2025, rendant ainsi le jeu totalement inaccessible en raison de l'absence de mode hors-ligne.
Clap de fin pour Star Wars: Hunters, le jeu ne survivra pas à sa première année

Dernière mise à jour et fin programmée des serveurs

Disponible depuis quelques mois seulement sur Nintendo Switch, iOS et Android, Star Wars: Hunters recevra sa toute dernière mise à jour de contenu le 15 avril prochain. Après cette date, le jeu entrera dans sa dernière phase avant la fermeture définitive des serveurs, prévue le 1er octobre suivant.

Cette ultime mise à jour apportera plusieurs nouveautés, notamment une rotation permanente de toutes les cartes et modes existants, pour permettre aux joueurs de profiter pleinement du jeu avant son extinction. Autre nouveauté importante : l'arrivée d'un nouvel opérateur, la combattante Tuuli, la reine des automatons.
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Fermeture progressive et arrêt des achats intégrés

À partir du 15 avril, jour du déploiement de cette dernière mise à jour, tous les achats intégrés seront définitivement désactivés. À partir de cette date, les joueurs ne pourront plus acheter de cosmétiques ou d'autres éléments avec de l'argent réel, mais pourront toujours profiter du contenu déjà acquis ou débloqué jusqu'à la fermeture finale du jeu.
Pour remercier les joueurs fidèles, Zynga prévoit d'offrir plusieurs récompenses spéciales dans les derniers mois de fonctionnement, comme le personnage inédit nommé Shohei Ohtani, ainsi que de nouveaux cosmétiques exclusifs à récupérer gratuitement avant la clôture.

Le jeu restera actif pendant plusieurs mois

Les joueurs disposeront de quelques mois pour profiter une dernière fois de l'expérience Star Wars: Hunters sur Nintendo Switch, Android et iOS. Concernant la version PC initialement prévue pour le 27 janvier, mais toujours pas disponible, l'arrêt définitif du jeu semble malheureusement mettre un terme définitif à ce projet. Aucun mot n'a en tout cas été fait dans le communiqué.
Cette décision n'a pas été prise facilement, mais nous remercions sincèrement tous les joueurs qui nous ont soutenus.
La dernière mise à jour sera donc disponible dès le 15 avril, laissant aux joueurs encore quelques mois pour profiter des combats en ligne avant la fermeture des serveurs, programmée le 1er octobre 2025. Profitez donc de ces derniers moments pour explorer à nouveau l'univers Star Wars dans ce shooter unique signé Zynga.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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