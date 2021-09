Star Wars: Hunters : Comment se préinscrire pour gagner des items exclusifs ?

Comment se préinscrire à Star Wars: Hunters ?

En début d'année, nous avons appris qu'. En septembre, nous avons eu le droit à quelques informations supplémentaires, avec une nouvelle bande-annonce.Concernant le gameplay, des affrontements en quatre contre quatre auront lieu dans des arènes, où chaque joueur choisit un personnage qui aura un rôle précis. L'objectif est donc de créer la meilleure équipe pour venir à bout des adversaires pour remporter la partie. Côté histoire, nous nous retrouvons plongés entre les épisodes VI et VII après la chute de l’Empire Galactique.Certains des personnages jouables ont d'ailleurs déjà été présentés, avec Rieve, une jeune guerrière Sith, Aran Tal, un mandalorien, ou encore un combattant wookie avec Grozz. Des droïdes pourront également être joués, avec J-3D1, ou d'anciens membres de l'Empire avec Sentinel.Si vous faites partie des gens qui attendent ce nouveau jeu, sachez que vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire. En plus d'être au courant de toute l'actualité majeure, vous pourrez récupérer des items exclusifs.. Pour se préinscrire, rien de plus simple. Rendez-vous à cette adresse et entrez votre adresse mail.Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre le lancement de, qui est pour le moment prévu pour l'année 2022, sans aucune autre indication, uniquement sur mobiles et Nintendo Switch.Notez également que si une bêta devait être organisée, celles et ceux s'étant préinscrits auront normalement plus de chances d'y participer.